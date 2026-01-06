Vukanoviću stigao odgovor iz Srbije o zadržavanju na granici: Iz Dačićevog ministarstva pisali zastupniku

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, pisao je srbijanskim institucijama nakon što je satima čekao na ulaz u Srbiju na graničnom prijelazu Rača.

Danas je stigao odgovor iz Srbije, u kojem se navodi:

- Vašim podneskom od 29.12.2025. godine, obratili ste se Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa obavještenjem da prilikom prelaska državne granice Republike Srbije, iz Vama nepoznatih razloga, podležete dodatnoj graničnoj kontroli koja traje više sati kojom prilikom se vrši pregled vozila i saputnika koji putuju sa Vama. S tim u vezi uputili ste zahtjev za dostavu informacija o pravnom osnovu za ovakvo postupanje granične policije kao i razlozima za ovakvu vrstu granične kontrole.

Povodom Vašeg obraćanja, sa aspekta nadležnosti Uprave granične policije, kao organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležne za policijske poslove kontrole državne granice, poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca i dr. obavještavamo Vas o sljedećem:

Prilikom obavljanja poslova granične kontrole, policijski službenici Uprave granične policije postupaju u skladu sa zakonskim ovlaštenjima koja su propisana Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018), Zakonom o policiji („Službeni glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 101/2011, 121/2021, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – odluka US i 62/2021– odluka US), Zakonom o strancima („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018, 31/2019, 62/2023) i drugim propisima, uvažavajući lično dostojanstvo i integritet svih lica koja prelaze državnu granicu.

S tim u vezi, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, prilikom svakog namjeravanog prelaska državne granice Republike Srbije, preduzimaju zakonom propisana ovlaštenja, mere i radnje iz svoje nadležnosti, odnosno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju ispunjenost zakonom propisanih uslova za ulazak odnosno izlazak iz Republike Srbije i tom prilikom lica se zadržavaju na području graničnog prelaza u vremenu koje je neophodno za vršenje propisanih provjera i obezbeđuju pravilno, nesmetano odvijanje saobraćaja preko državne granice. Obavljanje granične provjere lica, u skladu sa odredbama čl. 36. Zakona o graničnoj kontroli, nije vremenski ograničeno.

Shodno navedenom, ukoliko smatrate da su Vam postupanjem granične policije povrijeđena ili ugrožena ljudska i manjinska prava i slobode, obavještavamo Vas da je članom 234. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) propisano pravo na podnošenje pritužbe na postupanje na rad zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili na rad Ministarstva.