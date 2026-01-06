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OSTAO NA RAČI

Vukanoviću stigao odgovor iz Srbije o zadržavanju na granici: Iz Dačićevog ministarstva pisali zastupniku

S tim u vezi uputili ste zahtjev za dostavu informacija o pravnom osnovu za ovakvo postupanje granične policije kao i razlozima

Vukanović i Dačić. Dejan Rakita / PIXSELL - M. M. / ATAImages / PIXSELL

A. O.

6.1.2026

Nebojša Vukanović, lider Liste za pravdu i red, pisao je srbijanskim institucijama nakon što je satima čekao na ulaz u Srbiju na graničnom prijelazu Rača. 

Danas je stigao odgovor iz Srbije, u kojem se navodi:

- Vašim podneskom od 29.12.2025. godine, obratili ste se Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa obavještenjem da prilikom prelaska državne granice Republike Srbije, iz Vama nepoznatih razloga, podležete dodatnoj graničnoj kontroli koja traje više sati kojom prilikom se vrši pregled vozila i saputnika koji putuju sa Vama. S tim u vezi uputili ste zahtjev za dostavu informacija o pravnom osnovu za ovakvo postupanje granične policije kao i razlozima za ovakvu vrstu granične kontrole.

Povodom Vašeg obraćanja, sa aspekta nadležnosti Uprave granične policije, kao organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, nadležne za policijske poslove kontrole državne granice, poslove u vezi sa kretanjem i boravkom stranaca i dr. obavještavamo Vas o sljedećem:

Prilikom obavljanja poslova granične kontrole, policijski službenici Uprave granične policije postupaju u skladu sa zakonskim ovlaštenjima koja su propisana Zakonom o graničnoj kontroli („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018), Zakonom o policiji („Službeni glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018), Zakonikom o krivičnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 72/2011, 101/2011, 121/2021, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 – odluka US i 62/2021– odluka US), Zakonom o strancima („Službeni glasnik RS“ br. 24/2018, 31/2019, 62/2023) i drugim propisima, uvažavajući lično dostojanstvo i integritet svih lica koja prelaze državnu granicu.

S tim u vezi, policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, prilikom svakog namjeravanog prelaska državne granice Republike Srbije, preduzimaju zakonom propisana ovlaštenja, mere i radnje iz svoje nadležnosti, odnosno u svakom konkretnom slučaju utvrđuju ispunjenost zakonom propisanih uslova za ulazak odnosno izlazak iz Republike Srbije i tom prilikom lica se zadržavaju na području graničnog prelaza u vremenu koje je neophodno za vršenje propisanih provjera i obezbeđuju pravilno, nesmetano odvijanje saobraćaja preko državne granice. Obavljanje granične provjere lica, u skladu sa odredbama čl. 36. Zakona o graničnoj kontroli, nije vremenski ograničeno.

Shodno navedenom, ukoliko smatrate da su Vam postupanjem granične policije povrijeđena ili ugrožena ljudska i manjinska prava i slobode, obavještavamo Vas da je članom 234. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS“ br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018) propisano pravo na podnošenje pritužbe na postupanje na rad zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili na rad Ministarstva.

Pritužba se podnosi lično, preko staratelja, zakonskog zastupnika ili punomoćnika, pismeno (u analognom ili digitalnom obliku) ili usmeno na zapisnik u bilo kojoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Na kraju, obavještavamo Vas da se odgovori na postavljena pitanja putem elektronske pošte dostavljaju isključivo radi informisanosti i upućivanja u zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje oblast obavljanja policijskih poslova iz nadležnosti Uprave granične policije, s tim da se dalje korištenje, distribucija, citiranje i pozivanje na dostavljeni e-mail ne preporučuje, imajući u vidu da se e-mail ne može smatrati zvaničnim mišljenjem jer isto nije dato u skladu sa propisanom procedurom za dostavu tumačenja, objašnjenja, stručnih mišljenja, odnosno mišljenja o primjeni republičkih propisa, navodi se u odgovoru iz MUP-a Srbije.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# GRANIČNI PRIJELAZI
# RAČA
# NEBOJŠA VUKANOVIĆ
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