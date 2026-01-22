Slovenija povećava minimalnu platu na hiljadu eura neto

Slovenija će od januara povećati minimalnu platu na 1.000 eura neto, odnosno 1.482 eura bruto, potvrdio je u četvrtak ministar rada Luka Mesec nakon konsultacija unutar vladajuće koalicije i Vlade.

Mesec je izjavio da je odluka o povećanju minimalne plate prošla i koalicijsku i vladinu provjeru, te da predstavlja važan korak ka poboljšanju životnog standarda radnika. Bruto minimalna plata povećava se za 15,97 posto, dok će trošak za poslodavce rasti za oko 11,25 posto, jer se doprinosi ne obračunavaju direktno na puni iznos minimalne plate.

Iznad praga rizika od siromaštva

Ministar je naglasio da će svi zaposleni koji rade puno radno vrijeme sada zarađivati iznad praga rizika od siromaštva, što je, kako je rekao, bio njegov ključni cilj. Istovremeno je ocijenio da je povećanje ambiciozno, ali dovoljno umjereno da ne ugrozi zaposlenost niti izazove negativne ekonomske posljedice.

Povećanjem minimalne plate automatski rastu i druga primanja, uključujući minimalni regres koji će iznositi najmanje 1.482 eura, kao i obavezna božićnica, koja se povećava na najmanje 741 euro.

Ministar finansija Klemen Boštjančič poručio je da povećanje minimalne plate neće dovesti do rebalansa budžeta te da će budžetski korisnici morati prilagoditi troškove rada unutar postojećih finansijskih okvira.

Smanjenje poreskog opterećenja rada

Dok sindikati smatraju da je povećanje pozitivan korak, poslodavačke organizacije upozoravaju da bi novi iznos minimalne plate mogao biti teško održiv za mala preduzeća i obrtnike, te pozivaju državu na dodatno smanjenje poreskog opterećenja rada.