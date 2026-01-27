Poskupjele sve vrste goriva

Cijene goriva u narednih 15 dana bit će skuplje do 4 centa, saopćeno je iz Ministarstva energetike i rudarstva Crne Gore.

EUROSUPER 98 poskupjet će 2 centa i koštat će 1,41 eura.

EUROSUPER 95 bit će skuplje 3 centa i koštat će 1,38 eura.

EURODIZEL će poskupiti 4 centa i u narednih 15 dana njegova cijena bit će 1,31 eura, dok će dož ulje biti skuplje 3 centa i koštat će 1,24 eura.

- Saglasno odredbama Uredbe o načinu i visini elemenata na osnovu kojih se formiraju maksimalne cijene naftnih derivata („Službeni list CG“, broj 23/21 i 10/25) naredni obračun će se obaviti 09. februara 2026. godine, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 10. februara 2026.godine", naveli su u saopćenju.