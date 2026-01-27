Oglasila se Pajković nakon što je procurio eksplicitni snimak: Svi imamo privatnost koju ne želimo da nam se vidi

Mirjana Pajković, državna službenica, odnosno bivša direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava podnijela je ostavku nakon eksplicitnog snimka koji se pojavio, a ona je za sve optužila Dejana Vukšića, bivšeg savjetnika predsjenika Crne Gore Jakova Milatovića. Nakon svega ona je govorila za Web televiziju Dana.

- Sve je počelo jako loše i pogrešno i ja odmah na startu želim svaku ženu da ohrabrim i da zamolim da se oslobodimo te teorije da smo mi dame i gosprođe i mi ćemo biti dame i gospođe i prećutaćemo kada nas neko napadne - rekla je. Pajković kaže da je ona tu napravila prvu grešku i da je to ono što najviše zamjera sebi. - Jer kada sam ja bila izložena onom ekstremnom nasilju koje sam objavila na društvenim mrežama, gdje je meni prvi čovjek uz predsjednika države, prvi nekadašnji čovjek ANB, vrlo uporno i dugotrajno u toku cijelog razgovora rekao da mi neće biti mjesta i života i Crnoj Gori, da će moj šef vidjeti nešto što mene kompromituje, gdje mi jasno i direktno priprijetio da za mene ima kompromitujući materijal zašto sam ja to u tom trenutku prećutala. On je to meni rekao lično nakon što sam ja odbila da postupim onako kako je on on mene tražio - navela je Pajković.