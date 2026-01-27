Novi studentski protest u Beogradu: "Znanje je moć"

Studenti u blokadi u Beogradu, zajedno s brojnim građanima, okupili su se u utorak navečer na protestu pod nazivom "Znanje je moć" ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu.

Okupljeni su poručili da država treba počivati na obrazovanju. Na protestu su govorili nastavnici, profesori i direktori škola koji trpe posljedice zbog podrške studentima.

Na protestu se prisutnima obratio rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić.

- Nijedna vlast nije bila ovako osilna i zlobna prema akademskoj zajednici jer akademska zajednica nije htjela da šuti. Ona svojom izopačenošću i zlobom udara na Univerzitet, udara na one koji su posvećeni obrazovanju, mladost i budućnost Srbije koja nije njihova, na dvije najvrjednije kategorije društva, najmlađe i najobrazovanije. Smetaju im jer ne žele da šute i žele da ostanu u ovoj zemlji. Oni koji imaju političke poluge moći na različite načine vrše pritisak - rekao je Đokić.

Saobraćaj je bio obustavljen na Studentskom trgu i u ulicama koje vode na Studentski trg.