Đukanović: Nisam poznavao Epstina, ne znam kako je zaključio da sam "sjajan lik"

Bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da nije poznavao Džefrija Epstina.

On je u objavi na mreži X, također napisao da nikada sa Epstinom nije obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju.

Đukanović se pominje u fajlovima povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Epstinom koje je objavilo američko ministarstvo pravde. Đukanović se pominje u porukama koje je Epstin navodno razmjenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom.

- Na učestalo interesovanje predstavnika medija povodom objave komunikacija pokojnog Džefrija Epstina obavještavam da Epstina nisam poznavao, niti sam sa njim ikad obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju. Zato, razumljivo ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih Epstinovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posjetama Crnoj Gori. Posebno žalim što ne mogu izaći u susret očekivanju pojedinih medijskih uposlenika da odgovorim na pitanje kako je Epstin došao do zaključka da je “g-din Ðukanović sjajan lik”. Preporučujem im da, ako ga gdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i da o njegovom stavu obavijeste javnost - napisao je Đukanović na nalogu na mreži X.