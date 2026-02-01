U PRIŠTINI

Osmani organizovala projekciju dokumentarca o Melaniji Tramp

Kritičari su negativno ocijenili film, a neki ga nazivaju i "propagandom"

Vjosa Osmani. Screenshot

A. O.

1.2.2026

Predsjednica Kosova Vjosa Osmaniu Prištini je organizovala projekciju dokumentarca Melania, o prvoj dami Sjedinjenih Američkih Država, Melaniji Tramp (Melania Trump).

U objavi na društvenim mrežama, Osmani je navela da se na projekciji okupio veliki broj poznatih osoba, ali je i pohvalila film i prvu damu SAD-a.

- Melania je premijerno prikazana na Kosovu uz snažan uspjeh, okupivši umjetnike, zvijezde i prijatelje Kosova i Sjedinjenih Američkih Država kako bi svjedočili smjeloj interpretaciji američke predsjedničke porodice i izuzetnog, utjecajnog liderstva Melanije Tramp - napisala je Osmani.

U ostatku objave pohvalila je i odnose između Kosova i SAD-a.

- Premijera je bila proslava sjajnih odnosa i prijateljstva Kosova i Sjedinjenih Američkih Država koje je snažno, dugotrajno i okrenuto ka budućnosti - dodala je predsjednica Kosova.

Inače, film "Melania" (Melania) je prvi put prikazan u Kenedi Centru (Kennedy Center) u SAD-u 30. januara, a prikazuje se i širom svijeta. Kritičari su negativno ocijenili film, a neki ga nazivaju i "propagandom".

# MELANIA TRUMP
# SAD
# VJOSA OSMANI
Popularno
