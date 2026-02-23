Kurti i Hamza o izboru predsjednika: Potrebna dvotrećinska većina i politička potpora

Kosovski premijer Albin Kurti sastao se u nedjelju večer s predsjednikom PDK-a Bedrijem Hamzom, a razgovarali su i o izboru novog predsjednika Kosova. Iz vlade je poručeno da je suradnja nužna jer je za izbor u prva dva kruga potrebna dvotrećinska većina zastupnika (80 od 120).

Kurti je zahvalio Hamzi na dosadašnjoj parlamentarnoj suradnji, posebno oko međunarodnih sporazuma, te istaknuo potrebu za novim poglavljem komunikacije i konstruktivnog dijaloga između vlasti i oporbe, prenosi Kosovo online.

Hamza je izjavio da izbor predsjednika nije pitanje jedne stranke, nego svih izabranih predstavnika. Naglasio je da PDK neće blokirati državne procese, ali neće podržati kandidate koji ne predstavljaju građansko jedinstvo i nemaju širu potporu.

Do isteka ustavnog roka za predlaganje kandidata ostalo je deset dana. Predsjednika bira Skupština, a ako u prva dva kruga nitko ne dobije dvotrećinsku većinu, u trećem je dovoljna natpolovična većina (61 glas). Aktualna predsjednica Vjosa Osmani, izabrana 2021., najavila je kandidaturu za drugi mandat.