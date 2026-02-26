Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE IZ ASTANE

Vučić: Dačić nešto bolje, ali nezahvalno je davati prognoze

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari

Vučić i Dačić. Milos Tesic/ATAImages/PIXSELL

S. S.

26.2.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je stanje ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je jučer primljen na Kliniku za pulmologiju sa obostranom upalom pluća, nešto bolje, ali da je nezahvalno davati prognoze.

- Parametri su nešto bolji, ali je nezahvalno prognozirati. Kada su premještali, pomjerali, saturacija je pala, ali svi važni parametri su nešto bolji. Ostaje da se nadamo i da vjerujemo da će biti dobro - rekao je Vučić za RTS u Astani, gdje je danas stigao u dvodnevnu posjetu.

Dodao je da Dačić ima i neke pridružene bolesti, tako da to komplikuje stvari.

- Nije lako, ali vjerujem i u njega i u lekara - dodao je Vučić.

# IVICA DAČIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (16)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.