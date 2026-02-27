Vučić se javio iz Kliničkog centra Srbije: Ovo je rekao o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, po povratku iz Kazahstana, odmah je posjetio ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačića u Kliničkom centru Srbije.

Predsjednik Vučić nalazio se ispred centra zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i pomoćnikom direktora za pulmologiju Spasojem Popevićem. Vučić je za medije dao kratku izjavu.

- Ja mislim da su mu ti parametri, koliko sam ja razumio, nešto bolji, ali je suviše rano - rekao je Vučić, prenosi Telegraf.

Rano za prognoze

Pomoćnik direktora Spasoje Popević dodao je detalje o stanju ministra Dačića:

- On je na mehaničkoj ventilaciji 48 sati. To je suviše rano za bilo kakve prognoze. Njegovo stanje je trenutno stabilno.

Popević je naglasio da će nove informacije biti dostupne za otprilike 48 sati te dodao:

- Borimo se i radimo sve što je u našoj moći, i više od toga, i nadamo se najboljem, ali držimo se dokaza. Ovo je medicina bazirana na dokazima, nešto jeste stabilizovano, ali ima ovdje još mnogo toga da se radi i, ponavljam, suviše je rano za bilo kakve prognoze.

Nepromijenjeno i stabilno stanje

Ranije danas doktor Popević je istakao da je stanje Ivice Dačića nepromijenjeno i stabilno:

- Sada smo dobili priliku, zbog stabilizacije, da sprovedemo još dopunskih, dijagnostičkih testova. To je sve što mogu u ovom trenutku da vam kažem.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dalje se nalazi u stabilnom, ali ozbiljno teškom zdravstvenom stanju nakon hitne hospitalizacije zbog dijagnostikovane obostrane upale pluća.