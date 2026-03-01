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CRNOGORSKI PREMIJER

Spajić: Puna podrška Emiratima nakon iranskih napada, ovo su ničim izazvani akti protiv nedužnih civila

Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima, rekao je Spajić

Milojko Spajić. R.R. / ATAImages / PIXSELL

S. S.

1.3.2026

Oštro osuđujemo ničim neizazvane akte protiv nedužnih civila i suverene teritorije, Crna Gora čvrsto stoji uz Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) u ovim teškim trenucima, saopćio je predsjednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić.

- Razgovarao sam sa Nj. V. predsjednikom Mohamedom Bin Zajedom i drugim bliskim prijateljima u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kako bih prenio punu podršku Crne Gore nakon napada. Oštro osuđujemo ove ničim neizazvane akte protiv nedužnih civila i suverene teritorije. Crna Gora čvrsto stoji uz UAE u ovim teškim trenucima - napisao je Spajić na društvenoj mreži X.

Izrael i Sjedinjene Američke Države (SAD) su jučer rano ujutro napali Iran. Iran je uzvratio raketnim napadima na niz zemalja regiona, prije svega tamo gdje ima američkog prisustva. Na meti Irana našli su se i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) Crne Gore jučer je saopštilo da osuđuje neisprovocirane napade Irana na susjedne zalivske zemlje.

# CRNA GORA
# MILOJKO SPAJIĆ
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