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CRNA GORA

Prekinut koncert u Nikšiću zbog dojave o bombi

Nikšićka policija trenutno evakuiše objekat, a čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra

Prekinut koncert u Nikšiću. RTNK

M. Až.

6.3.2026

U Sportskom centru Nikšić večeras je prekinut koncert nakon dojave o bombi, prenosi portal RTNK.

Prema navodima tog medija, nikšićka policija trenutno evakuiše objekat, a čeka se jedinica iz Podgorice koja će obaviti detaljan pregled Sportskog centra. Ukoliko sve bude u redu, koncert će biti nastavljen.

Večeras, sa početkom u 20 sati, trebalo je da počne koncert pod nazivom "Dance 90".

Planirano je da nastupe popularni izvođači: Moby Dick, Funky G, Beat Street, Twins, DR Iggy, Duck, Ivan Gavrilović, Lina, Ella B i Zorana Pavić.

# DOJAVA O BOMBI
# NIKŠIĆ
# KONCERT
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