Vučić otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju Dačić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ministar unutrašnjih poslova te države, Ivica Dačić u dobrom stanju i da se oporavlja.

Tokom predstavljanja Strategije “Srbija 2030”, Vučić je govorio o zdravstvu i osvrnuo se na stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika SPS-a.

– Dobro je, oporavlja se, i uskoro, sljedeće nedjelje, izlazi iz bolnice – rekao je Vučić.

Ministar Dačić je prebačen sa intenzivne njege na Peto odjeljenje Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gdje ljekari nastavljaju pratiti njegovo zdravstveno stanje.

On se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća. Tog dana je intubiran i priključen na aparate za disanje, a sa respiratora je skinut 2. marta.