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JOŠ JE U BOLNICI

Vučić otkrio u kakvom je zdravstvenom stanju Dačić

On se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća

Dačić i Vučić. Milos Tesic / ATAImages / PIXSELL

A. O.

7.3.2026

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ministar unutrašnjih poslova te države, Ivica Dačić u dobrom stanju i da se oporavlja.

Tokom predstavljanja Strategije “Srbija 2030”, Vučić je govorio o zdravstvu i osvrnuo se na stanje ministra unutrašnjih poslova i predsjednika SPS-a.

– Dobro je, oporavlja se, i uskoro, sljedeće nedjelje, izlazi iz bolnice – rekao je Vučić.

Ministar Dačić je prebačen sa intenzivne njege na Peto odjeljenje Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, gdje ljekari nastavljaju pratiti njegovo zdravstveno stanje.

On se nalazi u bolnici od 25. februara, kada je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća. Tog dana je intubiran i priključen na aparate za disanje, a sa respiratora je skinut 2. marta.

Sam Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problemima sa kojima se godinama bori.

Prošle godine, u martu, Dačić je otvoreno govorio o tome pod kakvim pritiscima funkcioniše, priznajući da je prezasićen i kako su mu zbog toga vrijednosti šećera u krvi drastično skočile.

Pored dijabetesa, Dačić je prije tri godine otkrio da je imao problema sa srcem, prenosi Blic.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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