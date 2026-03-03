Srbija: Vučić posjetio Dačića u bolnici

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, posjetio јe ministra unutrašnjih poslova Srbije, Ivicu Dačića u bolnici. Sa predsjednikom јe bio i ministar zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar.

Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Sociјalističke partiјe Srbiјe, Ivica Dačić, koјi јe hospitalizovan na Klinici za pulmologiјu Kliničkog centra Srbiјe zbog teške upale pluća, skinut јe јučer sa vještačke ventilaciјe i diše samostalno.

Zlatibor Lončar je jučer izjavio da јe zdravstveno stanje Dačića bolje nego što јe bilo, dodaјući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaјu mjere intenzivnog liječenja i terapiјe.