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Srbija: Vučić posjetio Dačića u bolnici

Zdravstveno stanje Dačića bolje nego što јe bilo, ima razloga za optimizam, poručuje Ministar zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar

Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Platforma X

B. S.

3.3.2026

Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, posjetio јe ministra unutrašnjih poslova Srbije, Ivicu Dačića u bolnici. Sa predsjednikom јe bio i ministar zdravlja Srbije, Zlatibor Lončar.

Ministar unutrašnjih poslova i predsjednik Sociјalističke partiјe Srbiјe, Ivica Dačić, koјi јe hospitalizovan na Klinici za pulmologiјu Kliničkog centra Srbiјe zbog teške upale pluća, skinut јe јučer sa vještačke ventilaciјe i diše samostalno.

Zlatibor Lončar je jučer izjavio da јe zdravstveno stanje Dačića bolje nego što јe bilo, dodaјući da ima razloga za optimizam, ali i da se nastavljaјu mjere intenzivnog liječenja i terapiјe.

Ministar Dačić јe u srijedu navečer hospitalizovan na Klinici za pulmologiјu Kliničkog centra Srbiјe zbog teške obostrane upale pluća.

# SRBIJA
# IVICA DAČIĆ
# ZLATIBOR LONČAR
# ALEKSANDAR VUČIĆ
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