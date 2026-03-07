Vučić predstavio strategiju "Srbija 2035": Najavio početak izgradnje čovjekolikih robota

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je u subotu srbijanskoj javnosti nacionalnu strategiju "Srbija 2035".

U dvosatnom govoru koji su izravno prenosile televizijske s državnom koncesijom, Vučić je kazao kako je za tu zemlju najvažniji cilj u idućih deset godina očuvanje mira i stabilnosti.

- Naš najvažniji zadatak i cilj u narednoj deceniji je da sačuvamo mir i stabilnost. Bez toga nema investicija, nema rasta plaća i mirovina, niti budućnosti za našu djecu - poručio je srbijanski predsjednik.

Dodao je kako u 2035. vidi Srbiju kao članicu Europske unije, za što će, kako je rekao, biti potrebno ubrzati unutrašnje reforme.

Poručio je da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da će istodobno ljubomorno čuvati svoja tradicionalna prijateljstva i voditi neovisnu vanjsku politiku u skladu s vlastitim državnim interesima.

Po njegovim riječima, Srbija će očuvati poziciju vojne neutralnosti, ali će surađivati „sa svima“, i s Kinom i s NATO zemljama.

- Vojsku i policiju ćemo jačati, za to izdvajamo mnogo više od 2,5 posto proračuna – dodao je.

Pored sigurnosnih pitanja, Vučić se osvrnuo i na ekonomske pokazatelje, navodeći kako je Srbija uspjela zadržati visoku razinu stranih izravnih ulaganja unatoč nestabilnostima na globalnom tržištu.

Dodao je kako će fokus države ostati na infrastrukturnim projektima, energetskoj neovisnosti te jačanju obrambenih kapaciteta zemlje, ali isključivo u svrhu odvraćanja i zaštite nacionalnih interesa.

Vučić je naglasio da Srbija daje apsolutni primat razvoju robotike i umjetne inteligencije (AI). Najavio je da će najkasnije do rujna u Srbiji biti otvorena prva tvornica za proizvodnju "čovjekolikih" robota.

- Proizvodnja će se odvijati u tvornici Mint u Loznici. Krenut ćemo u Šapcu, dok u Inđiji gradimo kompletan ekosustav za treninge i robotiku na razini cijele Srbije - rekao je Vučić.

Osim napretka u robotici, predsjednik Srbije najavio je i značajne iskorake u vojnoj i civilnoj namjenskoj industriji. Istaknuo je kako će krajem aprila u Srbiji započeti puna proizvodnja "ozbiljnih" dronova, koja će se realizirati u suradnji s jednim inozemnim partnerom.

- Ovo je sada mnogo ozbiljniji projekt koji će se u potpunosti odvijati na teritoriju Srbije - kazao je Vučić.

Zaključio je kako je jedinstvo građana ključno za prevladavanje predstojećih izazova te da će država nastaviti raditi na poboljšanju životnog standarda i jačanju institucija.