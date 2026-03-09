Ivica Dačić iz bolnice: Pet dana sam bio između života i smrti, nisam slutio da ću doživjeti pjesmu Montena

Ministar policije Ivica Dačić prvi put se oglasio nakon što je hitno hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije zbog obostrane upale pluća.

- Dragi prijatelji, prvi put vam se obraćam nakon tog strašnog dana 25. februara. Vratio sam se u život! Još sam u bolnici, ali Konzilijum koji je formirao ministar Lončar mi je najavio da bi ovih dana trebalo da izađem i da liječenje nastavim u kućnim uslovima. Taj crni dan mi je jasno pokazao šta i ko bi trebalo da budu moji prioriteti. Dan u kojem sam usnuo na ivici između života i smrti, pet dana bez svijesti, i mog ponovnog buđenja na dan rođenja mog pokojnog oca Desimira, 2. marta. Hvala svima koji ste vjerovali, strepeli i molili se za mene. Neka vam se dobrim sve vrati. Hvala divnim ljekarima i medicinskom osoblju Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra. Hvala onima koji su bili uz mene, hvala i onima koji nisu, jer su mi pomogli da shvatim da moju pažnju nisu ni zasluživali. Hvala mom bratu Aleksandru Vučiću, mojoj porodici, prijateljima i partijskim drugovima i drugaricama, državnim organima, crkvi, svima koji ste se molili da me Gospod sačuva i zaštiti. Prije više od 15 godina Kemal Monteno i ja smo zajedno pjevali njegovu pjesmu za koju nisam ni slutio da ću je doživjeti. Vratio sam se, živote! Hvala svima koji su pomogli da mi ne bude suđeno jer nema smrti bez sudnjega dana. Hvala svima - napisao je Dačić na svom nalogu na Instagramu.