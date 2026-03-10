Srbijanski ministar Ivica Dačić danas izlazi iz bolnice: Oglasio se i Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopćio je da ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić danas napušta bolnicu.

– Ivica upravo izlazi iz bolnice. Zahvalan sam ljekarima koji su, mogu reći, napravili čudo i sretan sam zbog njega i njegove porodice koja danas slavi život i veliku pobjedu. Da se niko ne naljuti – on je socijalista, ja nisam – ali zahvaljujem i Bogu. P.S. Od sljedeće sedmice morat će mi se ponovo pridružiti u obavljanju poslova, nema više izležavanja – napisao je Vučić na Instagramu.