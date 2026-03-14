Časna sestra iz Hercegovine pravosnažno osuđena: Lagala da je u Zagrebu napao migrant uzvikujući "Allahu ekber"

Časna sestra Marija Tatjana Zrno, zagrebačka redovnica porijeklom iz Šujice iz BiH, pravomoćno je osuđena na 10 mjeseci zatvora uslovno na tri godine zbog lažnog prijavljivanja krivičnog djela, saznaje Index. Kazna je postala pravomoćna jer nije uložila prigovor na krivični nalog državnog tužilaštva.

To znači da časna neće ići u zatvor ako u sljedeće tri godine ne počini novo kazneno djelo.

Tužilaštvo je teretilo za lažno prijavljivanje krivičnog djela jer je policiji prijavila da ju je napao nepoznati muškarac, iako je, prema istrazi, sama sebi nanijela povrede nožem.

Prema ranijim informacijama, državno tužilaštvo zatražilo je kaznu od deset mjeseci zatvora uslovno na tri godine putem krivičnog naloga, posebnog oblika optužnice koji se koristi za blaža krivična djela i kada se predlaže uslovna kazna.

Krivični nalog

Kada osoba primi krivični nalog, ima rok od osam dana da na njega uloži prigovor ili da prihvati kaznu koju predlaže tužilaštvo. Budući da časna nije podnijela prigovor, presuda je postala pravomoćna.

Neslužbeno se saznaje da je napad izmislila kako bi otišla na bolovanje zbog problema koje je imala unutar samostana.

Prema tim informacijama, izmislila je napad nepoznatog muškarca, mogućeg migranta koji je navodno uzvikivao "Allahu ekber", kako bi bila sigurna da policija počinitelja neće pronaći.

Navodno nije htjela da neko od njezinih sagrađana bude pogrešno osumnjičen za napad koji je izmislila. Prema optužnici, o čijim je detaljima pisao Jutarnji list, časna sestra povrijedila se u svom domu u Zagrebu, a ne na Malešnici, kako je prvobitno prijavila.

Policija je 28. novembra 2025. zaprimila dojavu iz KBC-a Sestre milosrdnice o ženi s ubodnim ranama koja je tvrdila da je napao nepoznati muškarac.

Na mjestu navodnog napada policija nije pronašla tragove krvi, a nadzorne kamere pokazale su da se ondje nije nalazila. U kontejneru ispred njenog doma pronađen je nož s tragovima krvi i drugi predmeti povezani s povredama, a snimke su pokazale i da je dan ranije kupila takav nož.

Lažno prijavljivanje

Nakon suočavanja s dokazima priznala je da je napad izmislila. Psihijatrijskim vještačenjem utvrđeno je da joj je sposobnost rasuđivanja bila smanjena, ali ne bitno.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti. Nakon prvobitne objave o navodnom napadu na društvenim mrežama širile su se tvrdnje da je počinitelj migrant i da je riječ o vjerski motiviranom napadu, iako za to nije bilo službene potvrde.

Nakon što je policija objavila da je prijava bila lažna, dio tih tvrdnji je opovrgnut, ali su se pojavile i nove optužbe o navodnom prikrivanju činjenica, za koje nisu ponuđeni dokazi.

Slučaj je tako od prijave napada prerastao u krivični postupak zbog lažnog prijavljivanja te otvorio pitanje širenja neprovjerenih informacija u javnom prostoru.