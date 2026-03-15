Izbori u Sloveniji: Građani odlučuju o sudbini zemlje

Slovenija se uoči parlamentarnih izbora zakazanih za iduću sedmicu nalazi u političkom trenutku koji mnogi stručnjaci ocjenjuju kao jedan od najznačajnijih od ulaska zemlje u Evropsku uniju 2004. godine.

Model "hungarizacije"

Glavno pitanje na izborima je hoće li mala, ali geostrateški važna država nastaviti putem liberalnog, proeuropskog upravljanja ili će se vratiti desnom populističkom kursu koji, prema kritikama, može odvesti Sloveniju prema modelu sličnom „hungarizaciji“.

Ne čudi što su izbori u Ljubljani praćeni s velikom pažnjom u Briselu (Bruxelles) i drugim europskim prijestolnicama.

Trenutna vlada premijera Roberta Goloba i njegove stranke Gibanje Svoboda, u koaliciji sa Socijalnim demokratima i Ljevicom, od 2022. drži većinu od 53 mjesta u 90-članom parlamentu.

Golob je na prethodnim izborima postigao gotovo nevjerovatan rezultat: 34,5 posto glasova i 41 mandat, najviše mjesta koje je ikad osvojila pojedina stranka od slovenske nezavisnosti.

Ipak, u međuvremenu je velik dio tog političkog kapitala potrošen.

Golobova vlada

Od prvih ministarskih ostavki krajem 2022., do serije skandala i smjena, Golobova vlada prošla je kroz turbulentan period, dok koalicijski sukobi i neispunjena obećanja u sektorima zdravstva i javne uprave smanjuju njegov osobni rejting i ocjenu vladanja.

Protiv njega stoji veteran slovenske politike i bivši premijer u tri mandata, konzervativac Janez Janša, koji nastoji postati šef vlade po četvrti put.

Nekadašnji liberalni disident sve više se približava desnom populizmu, zauzimajući čvrste stavove prema imigraciji i često napadajući medije, te se povezuje s liderima poput Viktor Orban i Robert Fico, što Golob koristi kao glavni argument u kampanji.

U razgovoru za Politico, premijer je Janšu opisao kao egzistencijalnu prijetnju europskom projektu:

- To je zapravo opasnost u kojoj se sada nalazimo - aludirajući na mogući savez Janše i Orbana koji bi mogao djelovati na slabljenje EU iznutra.

Ankete i istraživanja

Predizborne ankete daju prednost SDS-u. Prema istraživanju Mediane iz veljače 2026., SDS je na 30,9 posto, dok Golobova Svoboda bilježi 22,4 posto, značajan, ali nadoknadiv zaostatak.

Najnovija anketa za Delo, objavljena početkom marta, pokazuje oporavak vladajuće stranke, koja je smanjila Janšinu prednost na nešto više od dva postotna boda.

Problem za lijevi i liberalni blok nije samo Janšina popularnost, već i fragmentacija prostora iza Svobode.

Dok SDS sam doseže oko 30 posto, stranke lijevog centra uglavnom bilježe jednoznamenkaste rezultate, što otežava formiranje koalicije i smanjuje ukupnu izboru učinkovitost bloka.

Izbori su dodatno obilježeni sigurnosnim incidentom. U oktobru 2025. ubistvo Aleš Šutara, povezano s romskom zajednicom, potaknulo je vladu da hitno donese zakon kojim se lokalnoj policiji proširuju ovlasti u određenim osjetljivim kvartovima.

Zakon je kritizirala krajnja desnica zbog, kako tvrde, nedovoljne odlučnosti, ali i Europski parlament, Vijeće Europe i Amnesty International, koji upozoravaju da mjere nepotrebno stigmatiziraju već marginalizirane manjine.

Taj paradoks, vlada napadnuta s obje strane, pokazuje koliko je Golobova koalicija politički stiješnjena.

Ishod izbora u Briselu se pomno prati. Predsjednica Renew Europe, Valeri Hajer (Valerie Hayer), posjetila je Ljubljanu u februaru i rekla:

- U trenutku kada populisti diljem Europe rade na slabljenju demokratskih institucija, Slovenija se ističe po tome što je odabrala drugačiji put i dokazala da taj put donosi rezultate. U Europi koja plovi nemirnim vodama, stabilno, centrističko i proeuropsko vodstvo demokratski je kapital koji Europa hitno treba.

Ekonomska situacija je, za razliku od opozicije, mješovita, ali ne dramatična. BDP Slovenije rastao je između 2023. i 2025. prosječno 1,5 do 2,1 posto, s projekcijama oko 2,3 posto za 2026. Inflacija je pala s 8,8 posto u 2022. na 2–3 posto, a državni dug smanjen s 73 na 65 posto BDP-a. Iako opozicija koristi ove podatke za kritike, ne radi se o dramatičnom ekonomskom neuspjehu.

Slaba tačka

Veći problem ostaje zdravstvo, gdje hroničan manjak medicinskog osoblja i dugi redovi čekanja postaju sve bolja politička tema.

Zbog proporcionalnog izbornog sistema, vjerovatno nijedna stranka sama neće moći formirati vladu. Koalicijski pregovori i odluke manjih stranaka koje prelaze prag od 4 posto presudni su za formiranje nove većine.

Prema PolitPro analizi početkom marta, vladajući blok osvaja oko 46,7 posto mjesta, tik do parlamentarne većine od 46 mandata.

Svaki postotak i svaka stranka koja uđe ili ne uđe u parlament može odlučiti o budućoj vladi.

U posljednjim danima kampanju je dodatno obilježio američko-izraelski udar na Iran, koji je slovenska vlada osudila.