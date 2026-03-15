Milanović odgovorio Vučiću: Nemamo s čim napasti Srbiju, na vašoj meti su i dijelovi BiH

Predsjednik Hrvatske sudjelovao je na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu. Nakon otvaranja dao je i izjavu za medije.

Otvaranje šahovskog turnira

Predsjednik Hrvatske sudjelovao je na otvaranju I. memorijalnog šahovskog turnira "Sanjin Španović“ u Zagrebu. Nakon otvaranja dao je i izjavu za medije.

Na početku je komentirao naoružavanje Srbije.

"Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznat da ne znam što žele postići s tom vrstom naourožavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno. Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi - do određene mjere to da žele imati jako defanzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji", rekao je Milanović.

Nije dobro čut

Dodao je i da Vučić daje neobične izjave.

"Ja sam ga jednom već i upozorio da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske koji je potpisao ministar, da to nije nikakav vojni savez. Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čut, osim što je šašavo", rekao je Milanović.

Dodao je i da ispada da je Anušić mjesecima tajio od predsjednika Vlade činjenicu da Srbija ima određenu vrstu oružja.

"Tu treba zastati. Jer onda bismo i mi valjda s tim saznanjem u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili recimo proturaketne sustave. Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove ko pravi krkani. Mi kupujemo ko pravi čobani. Ne samo da uvaljuju Srbiji moderne i opasne ofenzivne sustave na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BIH, to Izrael valja Beogradu ", kaže Milanović.