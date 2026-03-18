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HRVATSKI PREDSJEDNIK

Milanović: Živimo u godinama divljaštva, gaženja i prijezira međunarodnog prava

Vremena su grozna, rekao je

Zoran Milanović. R.R./ATA Images/PIXSELL

Anadolija

18.3.2026

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović izjavio je u srijedu da živimo u vremenima nasilništva, divljaštva, gaženja i prezira prema međunarodnom pravu, što dolazi od onih koji se na to najviše pozivaju.

- Vremena su grozna. Hrvatska u ovim vremenima, možda po prvi put u historiji, uživa tu blagodat pozicije, sreće da se nalazi na relativno mirnom i sigurnom mjestu - rekao je Milanović na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u Veloj Luci.

Milanović je podsjetio na jednu epizodu koja ga je formirala kao čovjeka i političara, kada je Brodogradilište Greben u Veloj Luci dobilo mogućnost gradnje brodova za Libiju 2003. godine, dok je ta zemlja bila pod režimom sankcija Ujedinjenih nacija (UN). Napomenuo je da je gradnja otkazana zbog pritiska, a da je posao kasnije, nakon pada Gadafijeve vlasti, preuzela Francuska.

- Puno sam naučio iz toga. Ova epizoda me dosta odredila kako da gledam na slatkorječivost i velike fraze u odnosima ljudi i političara, a posebno država - poručio je Milanović, dodajući da je važno gledati nacionalni interes i biti sebičan kada je država u pitanju.

Zaključio je da Hrvatska danas mora gledati svoj interes i slušati sebe te se kloniti velikih fraza o solidarnosti i pomoći, naglašavajući da temeljni ljudski principi i nacionalni interes trebaju biti vodič Hrvatske.

# HRVATSKA
# ZORAN MILANOVIĆ
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