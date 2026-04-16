Lavrov: EU pokušava od Srbije napraviti "tampon zonu" za suprotstavljanje Rusiji

Ministar vanjskih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov izjavio je u srijedu da Evropska unija pokušava od Srbije napraviti "tampon zonu" za suprotstavljanje Rusiji, prenosi Anadolu.

Lavrov je, govoreći na konferenciji za novinare tokom posjete Pekingu, naglasio da zvanična Moskva poštuje stav predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u razgovorima s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom više puta istakao da evropsku perspektivu vidi kroz ekonomske interese i infrastrukturu, ali ne na štetu odnosa s Rusijom.

- Predsjednik Vučić je više puta rekao da neće ići u Evropsku uniju pod antiruskim uslovima. Mi poštujemo takav stav - poručio je šef ruske diplomatije.

Lavrov je kritikovao pristup Brisela prema Beogradu, navodeći da se nastavak pregovora o pristupanju Srbiji uslovljava dvama ključnim zahtjevima: priznavanje nezavisnosti Kosova, što je Lavrov ocijenio kao dokaz "antisrpske suštine" stava Brisela, te potpuno usklađivanje sa sankcijama koje je Evropska unija uvela Ruskoj Federaciji.

- To je sve - naglasio je Lavrov, dodajući da su takvi pritisci u suprotnosti s voljom srpskog naroda koji, prema njegovim riječima, gaji snažne historijske simpatije prema Rusiji i Kini.

Govoreći o regionalnoj stabilnosti, ministar je istakao da je Ruska Federacija, za razliku od EU-a, zainteresovana za "objedinjujuću infrastrukturu" na Balkanu u ekonomskom i kulturnom smislu. U tom kontekstu je pohvalio i kinesku inicijativu "Jedan pojas, jedan put", ocijenivši je veoma popularnom i korisnom za cijeli region.

- Mi smo, naravno, za srpski narod, kao i Narodna Republika Kina - rekao je Lavrov, zaključivši da će Moskva poštovati izbor građana Srbije. Prema njegovim riječima, predsjednik Vučić kao "iskusan političar" odlično razumije i osjeća raspoloženje svog naroda.