Jedan od najvećih aviona na svijetu sletio u Prištinu u potpunoj tajnosti

Na Međunarodnom aerodromu "Adem Jashari" kod Prištine u primijećen je veliki transportni avion Antonov An-124 Ruslan, dug gotovo 70 metara i sa rasponom krila od 73 metra, koji može prevoziti teret do 150 tona.

Dolazak jednog od najvećih teretnih aviona na svijetu izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije na Kosovu. Građani su na društvenim mrežama dijelili snimke i komentare, dok su mediji izvijestili da nije bilo zvaničnih informacija o letu ni njegovoj svrsi.

Kosovski aerodrom i Ministarstvo odbrane nisu dali detalje o operaciji, a avion se nije mogao pratiti na uobičajenim aplikacijama za praćenje letova, ni tokom dolaska ni nakon slijetanja.