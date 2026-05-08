NIJE GA BILO NA RADARU

Jedan od najvećih aviona na svijetu sletio u Prištinu u potpunoj tajnosti

Kosovski aerodrom i Ministarstvo odbrane nisu dali detalje o operaciji

Antonov An-124. Screenshot X

Z. V.

prije 1 sat 12 minuta

Na Međunarodnom aerodromu "Adem Jashari" kod Prištine u  primijećen je veliki transportni avion Antonov An-124 Ruslan, dug gotovo 70 metara i sa rasponom krila od 73 metra, koji može prevoziti teret do 150 tona.

Dolazak jednog od najvećih teretnih aviona na svijetu izazvao je veliku pažnju i brojne reakcije na Kosovu. Građani su na društvenim mrežama dijelili snimke i komentare, dok su mediji izvijestili da nije bilo zvaničnih informacija o letu ni njegovoj svrsi.

Kosovski aerodrom i Ministarstvo odbrane nisu dali detalje o operaciji, a avion se nije mogao pratiti na uobičajenim aplikacijama za praćenje letova, ni tokom dolaska ni nakon slijetanja.

Ljubitelji avijacije pretpostavljaju da je avion možda prevozio vojnu opremu za KFOR iz Njemačke, s obzirom na to da se An-124 često koristi za vojne i specijalne transportne misije.

Njemačko Ministarstvo vanjskih poslova i KFOR su na upite medija odgovorili da ne komentarišu vojne transportne operacije.

# KOSOVO
# PRIŠTINA
