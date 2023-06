Bujar Osmani za “Avaz”: Alarmantan nedostatak volje za borbu protiv korupcije

Predsjedavajući Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i ministar vanjskih poslova Sjeverne Makedonije Bujar Osmani sredinom maja boravio je u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, gdje je održao niz sastanaka s bh. zvaničnicima.

U vrlo otvorenom intervjuu za “Dnevni avaz” Osmani je govorio o ciljevima OSCE-a, kao i izazovima s kojima se ova međunarodna organizacija susreće, ali i saradnji Sjeverne Makedonije i BiH, kao i o zajedničkom putu ovih dviju zemalja ka Evropskoj uniji.

Retorika podjela

- Bila mi je čast posjetiti BiH u svojstvu predsjedavajućeg OSCE-a. Tokom posjete sam se susreo s članovima Predsjedništva BiH, ministrom vanjskih poslova BiH, zastupnicima u Parlamentarnoj skupštini BiH i članovima Centralne izborne komisije. Osim toga, imao sam priliku da se sastanem s predstavnicima civilnog društva i da, tokom svoje posjete Jablanici i Mostaru, iz prve ruke svjedočim izvanrednom terenskom radu Misije OSCE-a u BiH. Radu koji se odvija direktno s ljudima i za ljude.

Prema mom mišljenju je očigledno da je BiH učinila značajne korake u svojoj težnji da konsoliduje mir, unaprijedi sigurnost i osnaži demokratske vrijednosti i vladavinu prava tokom proteklih 25 godina. Međutim, za očuvanje i daljnje unapređenje tih dostignuća neophodno je njegovati konstruktivan dijalog, promovisati kompromis i unapređivati saradnju, odbacujući zapaljivu retoriku podjela - rekao je Osmani.

Kakvi su Vaši dojmovi?

- Od svih zvaničnika s kojima sam se sastao čuo sam odlučnu predanost unapređenju reformskih procesa u državi, a iskoristio sam priliku da još jednom potvrdim čvrstu opredijeljenost OSCE-a aktivnom angažmanu i bliskoj saradnji u pružanju podrške tim naporima, naročito u oblastima kao što su izbori, sigurnost, antikorupcijske mjere, ljudska prava i pomirenje. Jedan aspekt koji je ostavio trajan utisak na mene bilo je inspirativno djelovanje i nepokolebljiva posvećenost koju su iskazali lokalni lideri, naprimjer, načelnici pet općina u regionu Majevice koji rade na zajedničkim projektima, a sve za zajedničku dobrobit svojih građana, bez obzira na etničke, entitetske i administrativne linije. Osim toga sam bio inspirisan lokalnim inicijativama u Jablanici i Mostaru, čiji je cilj da njeguju povjerenje i jačaju koheziju zajednice. Također sam imao priliku da se sastanem s predstavnicima organizacija civilnog društva u BiH. Energično civilno društvo i nevladine organizacije doprinose tekućim procesima transformacije društva. Uvjeren sam da bi viši nivo njihovog uključivanja u procese kreiranja politika djelovanja mogao unaprijediti otpornost društva u suočavanju s različitim izazovima, kao i u izgradnji povjerenja i pomirenja. Na kraju, moja posjeta BiH u svojstvu predsjedavajućeg OSCE-a je bila jedno vrijedno iskustvo. To što sam svjedočio značajnom napretku postignutom do sada, zajedno s izraženom namjerom da se prevaziđu izazovi te i dalje unaprijedi razvoj države, još jednom je potvrdilo moje vjerovanje u vitalnu važnost saradnje, njegovanja dijaloga i održavanja posvećenosti principima koji utemeljuju mir, sigurnost i demokratske vrijednosti.

U Sarajevu ste spomenuli problem korupcije u regionu koja je u Sjevernoj Makedoniji dugo bila na nezavidnom nivou. To je veliki problem i u BiH. Na koji način se možemo izboriti s tom pošasti i je li to uopće moguće s obzirom na to da je ukorijenjeno u našem društvu?

- Korupcija predstavlja zajednički izazov u različitim državama članicama OSCE-a. Korupcija je posebno štetna jer utiče na svaki aspekt društva, uključujući izbore, pravosuđe, zdravstvo, institucije, zapošljavanje, opće usluge, pa čak i ponovnu izgradnju povjerenja. U BiH ona ima štetan uticaj na svakodnevni život svih ljudi koji ovdje žive, na svim nivoima vlasti. Iz tog razloga borba protiv korupcije je u središtu OSCE-ovih aktivnosti. Iako složeni sistem vlasti i nedosljedni pravni okviri u BiH predstavljaju važnu prepreku, najhitnije pitanje ostaje alarmantni nedostatak političke volje za borbu protiv korupcije. Iako vlasti često glasno izražavaju svoju zabrinutost u vezi s opasnostima koje predstavlja korupcija, oni ne ostvaruju često rezultate kada je u pitanju provedba konkretnih aktivnosti. OSCE je čvrsto opredijeljen u borbi protiv korupcije u BiH i drugdje, ali OSCE ne može sam da djeluje.

Politički lideri moraju pokazati vlastitu posvećenost borbi protiv korupcije u BiH tako što će osigurati uspostavljanje snažnog pravnog okvira koji je usklađen s međunarodnim standardima. To treba ići ruku pod ruku s efikasnim procesuiranjem predmeta korupcije i uspostavljanjem snažnog institucionalnog okvira koji se sastoji od tijela za prevenciju korupcije koje imaju kapacitet i resurse neophodne za djelotvorno otkrivanje i prevenciju korupcije.

Svrsishodan napredak u borbi protiv korupcije u BiH i šire može biti postignut samo putem saradnje. U tom kontekstu, u svojstvu predsjedavajućeg OSCE-a, organizujem vodeću regionalnu konferenciju na visokom nivou o temi borbe protiv korupcije, uz konkretan fokus na oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom, što predstavlja inovativan, a istovremeno relevantan ugao za djelovanje udruženim snagama. Nadam se da ćemo moći da se oslonimo na pomoć OSCE-a i da se politički obavežemo na preduzimanje novih i prijeko potrebnih koraka.

Nema kompromisa

Koji su Vaši ciljevi dok ste na čelu OSCE-a?

- Neću se ustručavati da kažem sljedeće: ovo je veoma težak trenutak za OSCE. Pošto je ruska agresija na Ukrajinu narušila same temelje ove organizacije, moj prvi cilj je da očuvam OSCE. To znači održavanje dvije glavne funkcije OSCE-a: pružanje državama članicama platforme za dijalog, kao i praćenje provedbe naših principa i obaveza država članica, oko čega nećemo praviti kompromis. U središtu OSCE-ovog djelovanja je također duboka posvećenost dobrobiti i osnaživanju pojedinaca, o čemu govori moto predsjedavanja Sjeverne Makedonije OSCE-om: “Radi se o ljudima.” Taj moto služi kao ideja vodilja, naglašavajući osnovnu važnost stavljanja ljudi na prvo mjesto u našem radu. Mi radimo za njih. U tom smislu, želimo da se posebno fokusiramo na rad terenskih misija OSCE-a i autonomnih institucija koje svakodnevno pružaju konkretnu korist životima ljudi. Ovdje bih želio da spomenem tri krovna prioriteta za naš region u svojstvu predsjedavajućeg OSCE-a za 2023. godinu: pomirenje i izgradnju povjerenja, borbu protiv korupcije i rješavanje sigurnosnih problema povezanih s klimatskim promjenama. To su zajedničke tačke, zajednički poduhvati koji mogu i trebaju nas sve ujediniti.

U kojim oblastima je moguće podići saradnju Sjeverne Makedonije i BiH na viši nivo, a u kojima je možda do sada nemamo, a moguće je da se ostvari?

- BiH i Sjeverna Makedonija imaju sličnu prošlost, kulturu i tradiciju, te sam uvjeren u našu zajedničku budućnost unutar Evropske unije. To je zacrtani cilj BiH. Želim još jednom da uputim iskrene čestitke ljudima u BiH na statusu države kandidatkinje za članstvo u EU. To je priznanje za sve napore koje je društvo učinilo, što treba poslužiti kao zamah ka snažnijim reformama na putu ka EU i ka dostizanju standarda EU. Želim da naglasim napore koje ulaže i važnu ulogu koju igra ministar Konaković u tom kontekstu.

U mojoj državi smo se u proteklim decenijama suočili s brojnim izazovima. Međutim, putem saradnje i partnerstva smo napravili izvanredne korake u različitim oblastima, uključujući međuetničke odnose. OSCE je saveznik od neprocjenjive vrijednosti u našem napretku, koji nam pruža podršku na svakom koraku.

Naše dvije države posjeduju ogroman potencijal da uče iz međusobnih iskustava, naročito kada su u pitanju inspirativni primjeri građana koji su se, bez obzira na etničke i administrativne podjele, odlučili da sarađuju za dobrobit njihovih zajednica. Takvi primjeri su svjetionici nade koji osvjetljavaju put ka boljoj budućnosti.

Provedba reformi

U Federaciji BiH vlast je promijenjena nakon gotovo 30 godina, a politička previranja su pomalo zasjenila status za članstvo u EU koji je BiH u decembru dobila. Kako se treba nova garnitura vlasti postaviti prema tome s obzirom na višedecenijski zastoj na tom putu?

- Vjerujem da, ako postoji volja da se nešto učini, onda postoji i način. Čvrsto vjerujem da odlučna i brza provedba reformi nosi u sebi ogroman potencijal za ostvarenje značajne dobrobiti za obje naše države. Kroz te reforme možemo unaprijediti socioekonomski rast, ojačati institucije i podići životni standard svakog građanina. Od najvećeg je značaja u našim poduhvatima da nikada ne izgubimo iz vida činjenicu da su ljudi u centru naših kolektivnih napora. Postavljajući njihovu dobrobit za naš prioritet i usmjeravajući našu snažnu predanost ka konkretnom djelovanju, možemo izgraditi svjetliju i prosperitetniju budućnost. Time ćemo osigurati budućnost za evropske građane koji prirodno imaju svoje mjesto u Evropskoj uniji.

Zajednička iskustva

- Ne može se poreći da su izazovi s kojima se suočava BiH složeni. Međutim, oslanjajući se na iskustva kojima sam lično svjedočio u mojoj državi, čvrsto vjerujem da se do rješenja može doći putem konstruktivnog dijaloga, uzajamnog poštovanja i saradnje. Ključ je u iskrenoj težnji da se pronađu i svesrdno prihvate ta rješenja. Odlučna provedba reformi je ključna za jačanje socioekonomskog rasta i poboljšanja kvaliteta života svih građana. Njegujući okruženje pogodno za pozitivne promjene, možemo da utremo put ka prosperitetnom i skladnom društvu. U suštini, put koji predstoji može biti naporan, ali izvlačeći ono najbolje iz naših zajedničkih iskustava i, prihvatajući moć partnerstva, imamo sposobnost da prevaziđemo izazove i da krenemo putanjom održivog napretka - naglasio je Osmani.

Migracijska kretanja

Evropa se konstantno suočava s velikim prilivom migranata. Je li bilo razgovora sa zvaničnicima BiH o tome?

- Od početka 2018. godine BiH je, zajedno s cijelim regionom, iskusila značajan priliv migranata, izbjeglica i tražilaca azila. Taj talas bez presedana je predstavljao značajan napor za kadrovske i finansijske resurse nadležnih institucija. Iako naše balkanske države služe kao tranzitne tačke, razmjere tog priliva su predstavljale brojne izazove kojima je odmah bilo nužno posvetiti pažnju. Procjene stanja su otkrile ključne oblasti u kojima je potrebno pronaći rješenja. One uključuju hitnu potrebu za ostvarivanjem djelotvorne koordinacije i komunikacije između nadležnih institucija, kao i unapređenje kapaciteta nadležnih tijela vlasti. Jasne smjernice, standardne operativne procedure i snažni referalni mehanizmi su od suštinskog značaja za osiguravanje kohezivnog i efikasnog odgovora. Osim toga, poboljšana koordinacija na najvišem nivou, koja obuhvata sve relevantne aktere, vladine i nevladine, od najveće je važnosti. U ovim vremenima kada je potrebno hitno odgovoriti na izazove migracijskih kretanja i trgovine ljudima, od suštinskog je značaja da budemo dorasli tome, prevazilazeći izazove putem proaktivnih mjera i bliske saradnje. Kroz direktno bavljenje oblastima koje su identifikovane kao zabrinjavajuće možemo postaviti temelj za efikasniju i sveobuhvatniju reakciju.