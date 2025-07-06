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O THOMPSONOVOM KONCERTU

Stranka gradonačelnika Zagreba: Vlast mora stati na kraj prešutnom odobravanju ustaške simbolike

Podsjećaju da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav te poručuju da će se zakonski boriti da se ovaj pozdrav zabrani u svakom kontekstu

Tomislav Tomašević. Neva Zganec/PIXSELL

M. Až.

6.7.2025

Politička platforma Možemo iz Hrvatske, čiji je član i gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, oštro je osudila upotrebu ustaškog pozdrava "Za dom spremni" na koncertu Marka Perkovića Thompsona održanom jučer.

- Isto tako očekujemo od državnih institucija i Ministarstva unutrašnjih poslova da sankcionišu sve one koji su ovih dana pjevali ustaške pjesme poput ‘Jure i Bobana’ i isticali ustaške simbole. Vjerujemo da mnogi posjetioci jučerašnjeg koncerta nisu podržavatelji ustaške ideologije koja se zasniva na ubistvima i istrebljenju ljudi zbog njihove nacije, vjere ili uvjerenja - naveli su iz stranke.

Podsjećaju da je "Za dom spremni" ustaški pozdrav, što je potvrdio i Ustavni sud Hrvatske, te poručuju da će se zakonski boriti da se ovaj pozdrav zabrani u svakom kontekstu.

- Očekujemo od predsjednika Sabora, koji je bio prisutan na jučerašnjem koncertu, kao i od predsjednika Vlade, da jasno osude korištenje ustaškog pozdrava na koncertu i u drugim prilikama, te da cijela vladajuća većina prestane prešutno ili izričito dozvoljavati ustašku simboliku. Hrvatska je nastala na tekovinama antifašističke borbe, a antifašizam nije samo historijski i ustavni temelj Republike Hrvatske, već treba biti i živa, aktivna vrijednost našeg društva - odgovornost svakog od nas da se suprotstavimo normalizaciji mržnje, revizionizmu i pokušajima relativizacije ustaških zločina“, poručili su iz platforme Možemo.

# MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
# HRVATSKA
# TOMISLAV TOMAŠEVIĆ
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