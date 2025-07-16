Milioni iz EU za šumske staze koje ne postoje: Firma iz Zagreba pod istragom zbog sumnje u prevaru

Dok stanovnici Hrvatske Kostajnice i Dubice sa čuđenjem posmatraju kako kamioni danima razaraju šumske puteve i unose šut i kamenje duboko u zelenilo iznad Une, mala firma sa zagrebačkom adresom pokušava izvući preko milion i po eura iz evropskih fondova – za projekt koji, prema riječima lokalnih ljudi, ne postoji, prenosi 24sata.hr.

Bez zaštitnih ograda

Firma Raafourty Green Technologies, gotovo nepoznata javnosti, koja je lani imala jednog zaposlenog i sjedište u stambenoj zgradi u centru metropole, vlasnik je ogromnog šumskog kompleksa kupljenog na području dvije općine, ali bez ikakvog uključivanja lokalne zajednice u projekt. I dok se na papiru govori o “edukativnim šumskim stazama”, na terenu su – rupe, haos i prašina. Bez putokaza, klupa, zaštitnih ograda, edukativnih tabli – bez ijednog znaka da se tu odvija legalan projekat.

Prema informacijama iz inspekcijskih izvještaja, firma nije ispunila gotovo nijedan od uslova za dobijanje sredstava, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi i šumarstvu već je zaprimila zahtjev za isplatu 1,4 miliona eura. U tom iznosu su i unaprijed uplaćeni predujmovi, iako ni najosnovniji radovi nisu dovršeni.

Načelnik Kostajnice potvrdio je da je investitoru izrekao niz zabrana zbog kršenja zakona o prostornom planiranju i bespravne gradnje, te da je slučaj prijavio nadležnim tijelima. Firma je, tvrde mještani, probijala puteve preko privatnih posjeda, uništila komunikacijske kablove, te nasipala zemlju i kamenje direktno u korita potoka – bez dozvola i ikakve koordinacije s općinom.

- Sve izgleda kao da se neko samo želi dokopati novca iz Evrope, a da stvarni projekt uopće nije cilj- kaže jedan od vlasnika šume koji se iznenadio kada je zatekao bager na vlastitom posjedu.

Kako piše 24sata.hr , Raafourty u svojim izjavama tvrdi da je projekt živ, da su kašnjenja uzrokovana lošim vremenom i da će sve biti završeno do jeseni. Međutim, na terenu ni nakon mjeseci rada nije moguće pronaći elemente koji bi opravdali milionsku investiciju.

Prevara s EU fondovima

Mještani su frustrirani, ali i zabrinuti – jer, kako tvrde, “ako ova firma uspije izvući novac, a da ne završi ništa, to će otvoriti vrata za novu lavinu prevara sa evropskim fondovima”.

Iako su evropski fondovi namijenjeni ruralnom razvoju, očuvanju prirode i edukaciji građana, sve više je slučajeva u kojima se ideja koristi samo kao fasada, a u pozadini ostaju devastirani tereni, narušeni odnosi u zajednici i korupcija.

Ova šumska priča sve više liči na klasičnu šemu: iza “zelenog razvoja” kriju se interesi, mehanizacija i dokumenti skrojeni za profit, dok građani ostaju bez prava, bez odgovora i bez povjerenja u institucije. Slučaj će, prema najavama, dobiti i svoj sudski epilog – ali dok se čekaju inspekcije i odluke, staze koje vode u evropske fondove očigledno ne moraju voditi nigdje konkretno.