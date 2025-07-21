Vila u Makarskoj oduzima dah: U vlasništvu je kontroverzne porodice

U posljednjim danima pažnju javnosti i medija privukle su fotografije luksuzne vile smještene iznad Makarske rivijere. Zbog svoje gotovo nestvarne arhitekture, mnogi su isprva pomislili da se radi o digitalnoj animaciji ili generiranom prikazu. Ipak, iza impozantnog zdanja krije se stvarna nekretnina s još intrigantnijom pozadinom.

Prema dostupnim podacima, vila je u vlasništvu Mirjane Petrović, supruge kontroverznog poduzetnika Blaža Petrovića, koji se nalazi u centru sudskog procesa zbog sumnji na mito, u slučaju u kojem je optužena i bivša sutkinja Maja Šupe.

Vila koja spaja arhitekturu i prirodu

Objekt poznat kao Vila Kuk nalazi se na području Velikog Brda kod Makarske, na lokaciji Kuk, po čemu je dobila ime. Autorice projekta su arhitektice Branka Juras i Lorena Posinković, a vila se ističe specifičnom arhitektonskom integracijom u kamenu stijenu, čije je prirodne oblike sačuvala i uključila u dizajn.

Kompleks se danas sastoji od pet vila koje se iznajmljuju, s impresivnim vanjskim prostorom koji uključuje infinity bazen s pogledom na more, dvije velike terase, prostor za relaksaciju i sadržaje za goste.

Vlasništvo, firme i poslovni rezultati

Mirjana Petrović je vlasnica zemljišta i investitorica projekta. Vodeći se podacima iz poslovnih registara, ona je osnivačica firme Kuk Oaza d.o.o., osnovane 2020. godine, koja upravlja vilama. Firma je u 2024. ostvarila prihod od 124.499 eura, ali i zabilježila gubitak od 65.000 eura, nakon što je i 2023. poslovala s minusom od 87.000 eura.

Uz ovu, Petrović je povezana i s firmom Cubano d.o.o., koja je privukla pažnju javnosti kada je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević naveo da ta firma ima 17 parkirnih mjesta u centru Zagreba, iako nema dostupne dokumentacije o plaćanju ni evidentiranih rješenja. Suvlasnice Cubana su Dubravka Pripuz i Mirjana Petrović, a direktor firme je Blažo Petrović. Firma je u 2024. godini imala gubitak od skoro 7.000 eura i protiv nje se vodi stečajni postupak.

Mirjana Petrović navodi se i kao osnivačica drugih firmi koje se bave nekretninama, uključujući Talon gradnju i Lata-Lon Izgradnju, čiji je direktor takođe njen suprug. Ove firme su u 2023. godini imale solidne prihode, a Lata-Lon je ostvarila i dobit od preko 67.000 eura.

Kriminalna pozadina i sudski proces

Ime Blaža Petrovića često se vezuje uz crne kronike, a u medijima se pojavljuje još od 1990-ih godina. Bio je predmet brojnih istraga zbog sumnji na utaju poreza, bespravnu gradnju, izvlačenje novca i korupciju. U javnosti je poznat i po povezivanju s kriminalnim klanovima, ali i po višestrukim hapšenjima.

U centru aktuelnog sudskog procesa nalazi se slučaj protiv bivše sutkinje Maje Šupe. Prema navodima iz optužnice, Petrović je putem posrednika dogovorio isplatu 15.000 eura sutkinji kako bi donijela oslobađajuću presudu. Dio novca je, kako tvrdi USKOK, isplaćen unaprijed putem simulirane kupoprodaje nekretnine.

Preostali iznos sutkinji je navodno isplaćen nakon što je presuda postala pravomoćna 2014. godine. Glavni svjedok u slučaju, Tomas Rajner, pretučen je krajem 2023. u Zagrebu, neposredno pred ročište.