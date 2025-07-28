Potvrđen prvi slučaj bolesti plavog jezika u Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske saopćilo je da je danas zaprimljen izvještaj o pozitivnom rezultatu pretraživanja provedenog u EURL-u za bolest plavog jezika serotip 8.

Virus je potvrđen molekularnom pretragom u uzorku uzetom u goveda s područja Općine Hrvace u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Isto ukazuje da je govedo bilo u kontaktu s virusom bolesti plavog jezika (BPJ), ali nisu uočeni klinički znakovi koji bi upućivali na navedenu bolest.

Očekuje se širenje

S obzirom na trenutnu cirkulaciju ovog serotipa u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji, Italiji, Portugalu, Španjolskoj, a tokom 2024. potvrđen je i na području Švicarske, očekuje se i dalje širenje ovog serotipa na području Republike Hrvatske, posebno vezano na činjenicu da se bolest prenosi vektorima - komarcima i na veće udaljenosti.

Bolest plavog jezika (BPJ) je nekontagiozna, vektorska bolest domaćih i divljih preživača čiji su biološki vektori različite vrste komaraca roda Culicoides. Prijenos virusa ubodom zaraženog vektora se smatra dominantnim načinom prijenosa.

Komarci roda Culicoides mogu letjeti do najviše 2 kilometra dnevno, no zbog svoje veličine lako su nošeni vjetrom te dnevno pasivnim transportom mogu biti preneseni i do 700 km.

Nije opasna za životinje i ljude

Opasnost od širenja ili prenošenja BPJ kontaktom među životinjama ili putem proizvoda životinjskog podrijetla je zanemariva. Bolest nije opasna za druge vrste životinja i ljude.

Na cjelokupnom području Republike Hrvatske od 2014. godine pa do danas potvrđena je cirkulacija virusa BPJ serotipa 4, te izolirano izbijanje serotipa 1 samo na otoku Lastovu.

28 različitih serotipova

BPJ do danas ima više od 28 različitih serotipova koje karakterizira različit stepen virulencije i time sposobnost da u određene vrste životinja prouzrokuju kliničke znakove bolesti. Do današnjeg dana, serotip 8 nije bio utvrđen na području Republike Hrvatske.

Mjere koje se primjenjuju u slučaju životinja koje pokazuju kliničke znakove i u kojih se potvrdi uzročnik bolesti plavog jezika, takve životinje se ne smiju premještati, a preporučuje se njihovo odvojeno držanje te provedba biosigurnosnih i higijenskih mjera uključujući i dezinsekciju na objektu.

Preventivna vakcinacija

Subjekti se pozivaju da redovito prijavljuju svaku promjenu zdravstvenog stanja u svojih životinja veterinaru. Kao i kod BPJ Serotipa 4 za koji je dozvoljena preventivna vakcinacija, na području Republike Hrvatske, isto će biti dozvoljeno i za Serotip 8. Napominjemo, kako je vakcinacija za bolest plavog jezika dobrovoljno, a ne obavezno.

Subjekte koji drže goveda, ovce i koze da u slučaju pojave kliničkih znakova koji upućuju na ovu bolest o tome hitno obavijeste svog veterinara, te da na objektima primjenjuju sve potrebne agrotehničke mjere kojima se pozitivno utječe na suzbijanje komaraca roda Culicoides, prijenosnika ove virusne zarazne bolesti.