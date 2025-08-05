Dubrovnik pod opsadom turista: U kući otvorio javni WC, a poruka na vratima sve zbunila

U Dubrovniku, gradu koji tokom ljeta "puca po šavovima" zbog ogromnog broja turista, pojedini stanovnici našli su način da iskoriste situaciju – otvaraju privatne toalete unutar svojih domova.

Na fotografiji koju je objavio Dubrovački vjesnik vidi se kućni ulaz u Ulici između Polača, s natpisima koji vode ka ženskom (lijevo) i muškom (desno) toaletu, te upozorenjem na engleskom jeziku: "Do not use without permission" ("Ne koristite bez dozvole"). Nije poznato da li se korištenje naplaćuje, kako izgledaju prostori unutra niti na koji način se dobija dozvola, ali očigledno je da su stanari prepoznali tržišnu priliku.

Zvanični WC-i

Javne toalete u Dubrovniku održava preduzeće Čistoća d.o.o., koje upravlja objektima na više lokacija – Peskarija, Pile, Ploče, pijaca u Lapadu i park Luja Šoletića u Gružu.

Kako navodi direktorica firme Mihaela Mikulandra, „javni toaleti na Pilama, Pločama i Peskariji rade 24 sata dnevno tokom cijele godine, a cijena korištenja iznosi 1 euro“. Plaćanje je moguće kovanicama ili karticom. S druge strane, zahodi na pijaci u Lapadu i u parku u Gružu su besplatni i dostupni tokom dana.

Privatni zahodi nisu novost

U mnogim državama, privatni toaleti su uobičajena pojava – na željezničkim stanicama, aerodromima, pumpama i u tržnim centrima. Njima najčešće upravljaju privatne firme koje održavaju higijenu i naplaćuju korištenje. Takvi objekti često su i čišći i moderniji od onih koje vodi lokalna uprava.

U Hrvatskoj, restorani, kafići, pumpe i plaže najčešće imaju ugovorene firme za održavanje sanitarija. Ipak, svaki pojedinac koji želi otvoriti javni toalet mora zadovoljiti tehničke i sanitarne uvjete i pribaviti potrebne dozvole.

Za sada nije poznato da li je toalet iz Ulice između Polača zvanično prijavljen ili je riječ o neslužbenoj inicijativi. No jedno je jasno – kada gradska infrastruktura ne može da odgovori na turistički pritisak, građani postaju snalažljivi, čak i kad je riječ o – nuždi.