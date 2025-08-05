Supruga Ivana Delića pokušala unijeti nož u zatvor

Zatvorski stražari u Spužu spriječili su Andrijanu Mitrović Delić, suprugu pritvorenog Ivana Delića, da mu unese i preda nož.

Kako nezvanično saznaju Vijesti iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), nož je pronađen među stvarima koje su bile namijenjene Deliću, državljaninu Crne Gore s prebivalištem u Budvi.

Delić (55) je krajem maja izručen Crnoj Gori iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zajedno s Podgoričaninom Aleksandrom Kekovićem, nakon što su obojica uhapšeni sredinom istog mjeseca.

Za Delićem je crnogorska policija tragala od jula prošle godine zbog sumnje da je član kriminalne grupe kojom su rukovodili Vaso Ulić i Radoje Zvicer. Grupa je razbijena u međunarodnoj akciji pod nazivom "General".

Ulić i Zvicer smatraju se vođama kriminalne organizacije optužene za šverc oko 2,5 tone kokaina. Među članovima grupe nalaze se osuđenici s višedecenijskim zatvorskim kaznama, poput Damira Mandića, kao i pripadnici klana "Amerika", aktivnog još od sedamdesetih godina prošlog vijeka.

Osim Delića, hapšenje su 17. jula 2024. godine izbjegli Radoje Zvicer, Leon Drešaj iz Tuzi i Vuk Vulević iz Berana.