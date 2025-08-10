Oštećen čuveni spomenik u Dubrovniku: Star 600 godina

Jutros su Dubrovčani, prolazeći kraj Male Onofrijeve česme na Luži, zatekli neugodan prizor. Gornji dio fontane, koja je na Stradunu postavljena još 1438. godine, ostao je bez dijela kamene obloge. Na tlu su vidljiva dva veća komada klesanog kamena te brojni sitni fragmenti. Za sada nije poznato je li do oštećenja došlo uslijed vandalizma, trošenja materijala ili nekog drugog uzroka, a iz nadležnih službi još nema službenog saopćenja.

Mala Onofrijeva česma restaurirana je i vraćena na istočni dio Straduna 1996. godine, nakon što je privremeno bila uklonjena, te tako nije pretrpjela izravna oštećenja tokom opsade Dubrovnika. Manja je od ukupno dviju Onofrijevih fontana u gradu, a obje je projektirao italijanski graditelj Onofrio della Cava, po kojem su i dobile ime. Izgrađene su u 15. stoljeću kao dio velikog projekta dovoda pitke vode u grad, koji je uključivao izgradnju akvedukta iz izvora u Šumetu.

Česma je izrađena od klesanog vapnenca, ukrašena reljefima i figuralnim prikazima, među kojima su i maskeroni kroz koje teče voda. U srednjem vijeku Mala Onofrijeva česma imala je i simboličku ulogu. Služila je isključivo kršćanima, dok su nekršćani koristili druge izvore, čime je bila i svojevrsni vjerski simbol.

Danas, osim što je omiljeno okupljalište i nezaobilazna postaja turista, prostor pokraj Male Onofrijeve česme ima i kulturnu funkciju. Tokom Dubrovačkih ljetnih igara pretvara se u scenu na kojoj se izvodila i slavna Novela od Stanca.

Ovaj spomenik je zaštićeno kulturno dobro Republike Hrvatske, pa svako oštećenje zahtijeva stručnu restauraciju.