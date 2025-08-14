Herojski podvig: Pripadnici Hitne pomoći skočili 50 metara u provaliju bez opreme

U Crnoj Gori se jučer odigrala prava drama kada su članovi ekipe Hitne pomoći pokazali izuzetnu hrabrost i požrtvovanost.

Bez ikakve zaštitne opreme, trojica muškaraca spustila se u provaliju duboku 50 metara kako bi spasili život čovjeku u nevolji.

Ovu priču podijelila je stranica Podgorički vremeplov, prenoseći snažnu poruku zahvalnosti osobe koja je bila svjedok ove izuzetne akcije.

- Želim da izrazim ogromnu zahvalnost trojici članova Hitne pomoći - Milošu Stamatoviću, Miodragu Popivodi i vozaču Veselinu - koji su bez oklijevanja i bez opreme, ušli u veoma rizičnu situaciju kako bi spasili jedan život. Njihova spremnost da rizikuju sopstvenu bezbjednost, njihova ljudskost i požrtvovanost su nešto što ne smije ostati neprimjećeno. Nadam se da će do njih doći ova poruka, i da će znati koliko je njihovo djelo ostavilo trag. Hvala im od srca - neka im se dobrim vrati - navodi se.

Autor poruke zamolio je da se ova priča podijeli dalje, kako bi se čulo za hrabrost ljudi koji svakodnevno stavljaju tuđe živote ispred sopstvenih.