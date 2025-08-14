Herojski podvig: Pripadnici Hitne pomoći skočili 50 metara u provaliju bez opreme

Osoba koja je bila svjedok situacije izrazila veliku zahvalnost

Dž. R.

14.8.2025

U Crnoj Gori se jučer odigrala prava drama kada su članovi ekipe Hitne pomoći pokazali izuzetnu hrabrost i požrtvovanost. 

Bez ikakve zaštitne opreme, trojica muškaraca spustila se u provaliju duboku 50 metara kako bi spasili život čovjeku u nevolji.

Ovu priču podijelila je stranica Podgorički vremeplov, prenoseći snažnu poruku zahvalnosti osobe koja je bila svjedok ove izuzetne akcije.

- Želim da izrazim ogromnu zahvalnost trojici članova Hitne pomoći - Milošu Stamatoviću, Miodragu Popivodi i vozaču Veselinu - koji su bez oklijevanja i bez opreme, ušli u veoma rizičnu situaciju kako bi spasili jedan život. Njihova spremnost da rizikuju sopstvenu bezbjednost, njihova ljudskost i požrtvovanost su nešto što ne smije ostati neprimjećeno. Nadam se da će do njih doći ova poruka, i da će znati koliko je njihovo djelo ostavilo trag. Hvala im od srca - neka im se dobrim vrati - navodi se.

Autor poruke zamolio je da se ova priča podijeli dalje, kako bi se čulo za hrabrost ljudi koji svakodnevno stavljaju tuđe živote ispred sopstvenih.

Jedan od učesnika ove dramatične akcije, Miloš Stamatović, naknadno se oglasio kratkim, ali snažnim riječima.

- Zahvaljujem se na svim porukama podrške. Mi smo samo radili ono što bi, vjerujem, svako od naših kolega uradio u istoj situaciji. Hvala i svim timovima širom zemlje koji se svakodnevno bore sa požarima i spašavaju živote. Čuvajte sebe i druge - poručio je.

