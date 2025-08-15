Vatra guta preko prosjeka: Podaci pokazuju da je uništeno više zemljišta nego posljednjih 18 godina

Požari u Crnoj Gori su ove godine prevazišli godišnji prosjek izgorenih hektara koji je postavljen za zadnjih 18 godina.

Godina 2017., međutim, prema dostupnim podacima, zasada ostaje i godina u kojoj je izgorjelo najviše teritorije. I te godine Crna Gora je bila prinuđena da traži međunarodnu pomoć za gašenje požara, pišu Vijesti.

Statistika o broju požara, površinama koje su obuhvaćene tim požarima, objavljena je na vebsajtu Evropskog informacionog sistema (IS) o šumskim požarima (European Forest Fire Information System, EFIS). Podaci na kojima su zasnovane interaktivne mape EFIS-a, podaci su Mehanizma Evropske unije (EU) civilne zaštite.

Gorjelo je jučer u Mrkama i Kučima, kuće su bile ugrožene na teritoriji Dinoše, a teška situacija bila je i Topolovu, u opštini Danilovgrad. Najugroženija područja branili su crnogorski vatrogasci, pripadnici Vojske Crne Gore (VCG), mještani, ali i blizu 100 spasilaca iz Austrije i Švajcarske. Pomoć iz vazduha pružali su vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), VCG, ali i letjelice iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Italije.

Godišnji prosjek

Na vebsajtu EFIS-a tako su dostupne mape koje prikazuju procjene opožarenih površina za ovu godinu, uz mogućnost da se ti podaci uporede sa informacijama za period od 2006. do 2024. godine.

U Crnoj Gori je, u tih 18 godina, u prosjeku godišnje zabilježeno nešto preko 58 požara. U ovoj godini, prema istim izvorima, to je skoro dvaput više - 110.

Kad su u pitanju opožarene površine, statistika Evropskog IS o šumskim požarima pokazuje da je od 2006. do 2024, u prosjeku, u toku jedne godine požarima bilo zahvaćeno oko 15.700 hektara zemljišta. Procjene za ovu godinu su da će vatra uništiti skoro 22.000 hektara (21.920).

Posmatrano u procentima, u toku prethodnih 18 godina, u jednoj požarnoj sezoni, u prosjeku, požarima je bilo zahvaćeno oko 1,2 posto teritorije zemlje.

U ovoj, prema procjenama EFIS-a, očekuje se da vatrom bude obuhvaćeno 1,64 posto ukupne površine.

Ako se posmatra dosadašnja statistika po godinama, sezona požara u Crnoj Gori bila je najgora 2017., kada su zabilježena 124 požara, čija je pojedinačna površina veća od 30 hektara, koji su zahvatili ukupno 51.661 hektar, što je oko 2,3 puta više nego što je procjena EFIS-a za ovu godinu.

Prema podacima koji su objavljeni u publikaciji “Procjena rizika od katastrofa Crne Gore”, koji je Vlada objavila 2021. godine, požari su tokom te 2017. zabilježeni od februara do novembra, a najgora šteta nastala je u julu i avgustu.

Vodni resursi

- Manjak padavina utjecao je na vodne resurse, a visoke temperature doprinijele su širenju požara, često praćenog jakim vjetrom. Temperatura od 43,9 stepena Celzijusa, zabilježena u Podgorici 7. avgusta 2017., bila je druga najveća izmjerena temperatura u posljednje 63 godine - piše u tom dokumentu i dodaje se da su tada najviše stradali opštine Nikšić, Pljevlja i Žabljak, primorje, područje Cetinja i Podgorice.

- Zbog vrlo visokog stepena isušivanja ukupne vegetacije na tim područjima, požari su lako izbijali - stoji u dokumentu.

Primorski dio koji obuhvata opštine Bar, Budva, Ulcinj, Kotor, Herceg Novi, Cetinje i dio područja Nikšića, Daniovgrada i Podgorice, prema istom dokumentu i drugim sličnim analizama, kad su u pitanju požari, spadaju u područje vrlo velike ugroženosti.

U područje velike ugroženosti spadaju sastojine i kulture četinara u sjevernom dijelu Crne Gore na prostoru opština Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Andrijevica, Plužine, Rožaje, Bijelo Polje, Plav, Berane i Kolašin.