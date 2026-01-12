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KVALITETAN ODMOR

Evo koja hrana prirodno liječi nesanicu

Stručnjaci savjetuju izbjegavanje teške, masne i fermentirane hrane u večernjim satima

Pravilna ishrana. Facebook

Dž. M.

12.1.2026

Ubrzan način života, stres, neredovni obroci i stalna izloženost ekranima sve češće dovode do problema sa spavanjem. Nesanica nije bezazlena pojava, jer dugoročno iscrpljuje organizam, slabi koncentraciju i negativno utiče na opće zdravlje. Stres posebno remeti san jer potiče lučenje hormona koji održavaju tijelo u stanju budnosti.

Važnu ulogu u kvalitetu sna ima i prehrana. Stručnjaci savjetuju izbjegavanje teške, masne i fermentirane hrane u večernjim satima, kao i kofeina i čokolade. Male promjene u rutini, poput redovnog vremena odlaska na spavanje i opuštanja prije sna, mogu donijeti značajno poboljšanje.

Neke namirnice prirodno pomažu uspavljivanje i kvalitetniji odmor. Orašasti plodovi, banane, trešnje, jogurt s malo meda i zobene pahuljice sadrže minerale i spojeve koji smiruju živčani sistem i potiču proizvodnju hormona sna. Uključivanje ovih namirnica u večernji obrok može doprinijeti mirnijem i dubljem snu.

# SAN
# NESANICA
# ZDRAVLJE
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