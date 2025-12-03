  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

GORE OD ALKOHOLA

Najopasniji san na svijetu: Liječnik otkriva fenomen

Vaše oči mogu ostati otvorene, ali vaš mozak ništa ne obrađuje

Najopasniji san na svijetu. Pexels

A. P.

3.12.2025

Nakon iscrpljujućeg dana većina jedva čeka trenutak kad će se zavući pod tople pokrivače. No, dok se neki bore s neuspjelim pokušajima da zaspu, drugi ni ne znaju da postoji oblik sna koji može biti izuzetno opasan — čak i onda kada ste uvjereni da ste potpuno budni.

Dr. Miro (Myro), liječnik poznat po svojim objavama na društvenim mrežama, objasnio je zašto je takozvani "mikrosan" jedna od najopasnijih pojava. 

- Mikrosan je divlji i zastrašujući jer se vaš mozak nehotice isključuje na djelić sekunde do 30 sekundi. Vaše oči mogu ostati otvorene, ali vaš mozak ništa ne obrađuje. To je potpuno ponovno pokretanje koje se događa nakon što ne spavate oko 24 sata. Procjenjuje se da je odgovoran za oko 100.000 prometnih nesreća svake godine, posebno kod zdravstvenih radnika koji, poput mene, prilično često rade 24-satne smjene - rekao je. 

Iste posljedice

Opasnost je jednaka vožnji u pijanom stanju. 

- Posljednje što želite za volanom jest da se vaš mozak nakratko "isključi", jer takvi trenuci nepažnje često dovode do teških nesreća. Upravo zato se vozačima uvijek savjetuje da na duga putovanja kreću odmorni i rade redovne pauze. Dugotrajno nespavanje, naime, može imati iste posljedice kao i vožnja pod utjecajem alkohola. A zaista šokantna činjenica je da ste, osim mikrosna, nakon 24 sata deprivacije sna, jednako oštećeni kao pijani vozač. Tako je. Nespavanje 24 sata jednako je razini alkohola u krvi koja odgovara vožnji u pijanom stanju -  upozorava liječnik.

Koliko sna je potrebno?

Zbog svega navedenog, ključno je osigurati kvalitetan san svake noći, bez obzira na to koliko vas primamljivo bilo odgledati još jednu epizodu omiljene serije. Prethodne studije pokazale su da je spavanje duže od 4.5 sata ključno za izbjegavanje kognitivnog pada, iako većina stručnjaka preporučuje najmanje sedam sati sna. 

# SPAVANJE
# SAN
# LOŠE NAVIKE
# ZDRAVLJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.