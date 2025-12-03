Najopasniji san na svijetu: Liječnik otkriva fenomen

Nakon iscrpljujućeg dana većina jedva čeka trenutak kad će se zavući pod tople pokrivače. No, dok se neki bore s neuspjelim pokušajima da zaspu, drugi ni ne znaju da postoji oblik sna koji može biti izuzetno opasan — čak i onda kada ste uvjereni da ste potpuno budni.

Dr. Miro (Myro), liječnik poznat po svojim objavama na društvenim mrežama, objasnio je zašto je takozvani "mikrosan" jedna od najopasnijih pojava.

- Mikrosan je divlji i zastrašujući jer se vaš mozak nehotice isključuje na djelić sekunde do 30 sekundi. Vaše oči mogu ostati otvorene, ali vaš mozak ništa ne obrađuje. To je potpuno ponovno pokretanje koje se događa nakon što ne spavate oko 24 sata. Procjenjuje se da je odgovoran za oko 100.000 prometnih nesreća svake godine, posebno kod zdravstvenih radnika koji, poput mene, prilično često rade 24-satne smjene - rekao je.

Iste posljedice

Opasnost je jednaka vožnji u pijanom stanju.

- Posljednje što želite za volanom jest da se vaš mozak nakratko "isključi", jer takvi trenuci nepažnje često dovode do teških nesreća. Upravo zato se vozačima uvijek savjetuje da na duga putovanja kreću odmorni i rade redovne pauze. Dugotrajno nespavanje, naime, može imati iste posljedice kao i vožnja pod utjecajem alkohola. A zaista šokantna činjenica je da ste, osim mikrosna, nakon 24 sata deprivacije sna, jednako oštećeni kao pijani vozač. Tako je. Nespavanje 24 sata jednako je razini alkohola u krvi koja odgovara vožnji u pijanom stanju - upozorava liječnik.