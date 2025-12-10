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OSNOVA ZDRAVLJA

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

Sve što pravi buku prekida taj proces

Ako vas i najmanji zvuk probudi, to znači da je vaš nervni sistem preopterećen. Pexels

A. O.

10.12.2025

Spavanje u tišini nije luksuz, nego osnova zdravlja. Noću, posebno oko 02.30, tijelo ulazi u najdublju fazu sna, kada mozak čisti toksine, obnavlja nervni sistem i spušta kortizol.

Sve što pravi buku prekida taj proces. Tišina omogućava da se frekvencije mozga spuste dovoljno nisko da se organizam resetuje kako treba.

Ako vas i najmanji zvuk probudi, to znači da je vaš nervni sistem preopterećen i da funkcionišete u stanju "pripravnosti". To je najčešće znak hroničnog stresa. Tijelo koje skače na svaki šum ne odmara, nego se bori.

Ujutru se to vidi kao zamagljen fokus, nervoza, ubrzan puls i osjećaj da ste umorni čim ustanete.

Malo ko zna da noćni zvukovi podižu nivo upalnih procesa u tijelu.

Srce reaguje na buku brže nego što mislite, a prekidi sna povećavaju rizik od hormonskih disbalansa i umora koji se vuče danima. Zato eksperti stalno ponavljaju da spavate bez muzike, bez TV-a i bez "umirujućih" šumova koji zapravo samo remete ciklus sna.

Ako vas noću bude zvukovi, to nije sitnica. To je signal da vam mozak radi u "crvenoj zoni". Tišina nije trend, nego jedini način da se tijelo stvarno oporavi, prenosi Ona.rs.

# SPAVANJE
# ZDRAVLJE
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