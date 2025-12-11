Drljević za "Avaz": Svinjska gripa je smrtnosnija od COVID-a

Zdravstvene službe širom Evrope upozoravaju na raniji početak sezone gripe. Također, značajna je cirkulacija respiratornih virusa, a takva je situacija i u našoj zemlji.

Dr. Ednan Drljević, poznati infektolog, potvrđuje nam da je cirkulacija virusa gripe počela nekoliko sedmica ranije. Naglašava da svake godine imamo najmanje šest vrsta virusa u isto vrijeme.

- Gripa se, jasno, pojavljuje svake godine u većem ili manjem obimu. Međutim, vakcinacija je od velikog značaja, a vakcina se svake godine ažurira u smislu sojeva koji su zastupljeni u samoj vakcini. Naravno, postoji mogućnost da se pojavi neki soj koji nisu mogli predvidjeti, ali zadnjih godina cirkuliraju virusi koji su sadržani u vakcini protiv gripe. Šta god ko govorio i mislio, vakcina je najbolja zaštita - govori nam dr. Drljević.