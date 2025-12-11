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Drljević za "Avaz": Svinjska gripa je smrtnosnija od COVID-a

Šta god ko mislio i govorio, vakcina je najbolja zaštita

Dr. Drljević: Oprez zbog praznika. Avaz

Meliha Smajkic
Piše: Meliha Smajkic

11.12.2025

Zdravstvene službe širom Evrope upozoravaju na raniji početak sezone gripe. Također, značajna je cirkulacija respiratornih virusa, a takva je situacija i u našoj zemlji.

Dr. Ednan Drljević, poznati infektolog, potvrđuje nam da je cirkulacija virusa gripe počela nekoliko sedmica ranije. Naglašava da svake godine imamo najmanje šest vrsta virusa u isto vrijeme.

- Gripa se, jasno, pojavljuje svake godine u većem ili manjem obimu. Međutim, vakcinacija je od velikog značaja, a vakcina se svake godine ažurira u smislu sojeva koji su zastupljeni u samoj vakcini. Naravno, postoji mogućnost da se pojavi neki soj koji nisu mogli predvidjeti, ali zadnjih godina cirkuliraju virusi koji su sadržani u vakcini protiv gripe. Šta god ko govorio i mislio, vakcina je najbolja zaštita - govori nam dr. Drljević.

Prema dosadašnjim informacijama, u pojedinim evropskim zemljama, poput Austrije, dominantna je nova varijanta virusa A H3N2, koju nazivaju supergripa.

Međutim, dr. Drljević naglašava da to ne treba obeshrabriti javnost te da vakcina i dalje štiti od H1N1 ili svinjske gripe, koja je smrtonosnija od Covida, gripe B i drugih H3N2 sojeva.

- Ove godine su, inače, infekcije počele ranije, a pošto nam idu blagdani i praznici, to će ubrzati širenje virusa. Međutim, pik obično bude iza Nove godine, odnosno, najčešće je to u februaru - iznosi dr. Drljević.

Posebno upozorava na to da zbog cirkulacije virusa Covida, gripe, adenovirusa te drugih treba biti na oprezu te da građani ako nemaju visoku temperaturu i drastične simptome izbjegavaju odlazak u ambulante.

# VIRUSI
# VAKCINE
# GRIPA
# SVINJSKA GRIPA
# EDNAN DRLJEVIĆ
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