Ako se osjećate loše nakon prejedanja ovako možete brzo smiriti želudac i oporaviti tijelo

Praznici, proslave ili jednostavno trenutak slabosti često nas dovedu do pretjeranog unosa hrane, nakon čega slijede nadutost, težina u želucu i osjećaj krivnje. Prejedanje je iskustvo poznato gotovo svima, ali dobra vijest je da se tijelo vrlo brzo može vratiti u ravnotežu – bez rigoroznih dijeta i pretjeranih mjera.

Donosimo provjerene savjete koji će vam pomoći da se osjećate bolje već u prvih nekoliko sati nakon obilnog obroka.

Fizička udobnost

Nakon prejedanja učinite nešto jednostavno, ali vrlo učinkovito – otpustite pojas ili se presvucite u udobniju, širu odjeću. Smanjenje pritiska na trbuh olakšava probavu i šalje tijelu jasnu poruku da je vrijeme za oporavak, a ne za dodatni stres.

Lagana šetnja

Nježna šetnja nakon obroka može značajno ubrzati probavni proces. Ne radi se o vježbanju visokog intenziteta, već o laganom kretanju koje pomaže gravitaciji da potakne rad želuca i crijeva. Već 10 do 20 minuta sporog hoda može ublažiti osjećaj težine i nadutosti.

Hidratacija je ključ

Voda je vaš najvažniji saveznik nakon obilnih obroka, naročito ako ste konzumirali više soli, šećera ili alkohola, koji dodatno dehidriraju organizam. Preporučuje se unos najmanje dvije litre vode tokom dana kako biste potaknuli rad bubrega i jetre – glavnih organa zaduženih za detoksikaciju.

Za dodatni učinak, vodu možete obogatiti kriškama limuna, đumbira ili krastavca. Izbjegavajte gazirane napitke i zaslađene sokove jer mogu pogoršati nadutost i opteretiti probavni sistem.

Čajevi za smirenje želuca

Topli biljni čajevi imaju snažno i ciljano djelovanje na probavne tegobe:

Čaj od mente smanjuje nadutost i ublažava grčeve

Čaj od đumbira pomaže kod mučnine, potiče probavu i djeluje protuupalno

Čaj od komorača efikasan je protiv plinova

Kamilica umiruje želudac i smanjuje upalne procese

Kopriva, maslačak i korijen čička djeluju kao prirodni diuretici i pomažu izbacivanje viška tekućine i toksina.