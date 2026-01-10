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ZDRAVLJE SRCA

Gubitak voljene osobe može izazvati probleme sa srcem: Muškarci pod većim rizikom od smrti

Simptomi obično uključuju nelagodu u prsima, kratkoću daha, lupanje srca i nepravilan srčani ritam

Zdravlje srca. Pexels

Dž. M.

10.1.2026

Stanje poznato kao Takotsubo kardiomiopatija povezano je s jakim emocionalnim stresom ili traumatičnim događajima, poput smrti voljene osobe. Simptomi obično uključuju nelagodu u prsima, kratkoću daha, lupanje srca i nepravilan srčani ritam.

Istraživanje provedeno na gotovo 200.000 odraslih osoba u SAD-u pokazalo je da je bolest češća među ženama, ali je stopa smrtnosti kod muškaraca znatno viša (11,2 posto) u odnosu na žene (5,5 posto). 

Uzroci ove razlike još uvijek nisu u potpunosti jasni, a pretpostavlja se da hormonske razlike i različiti okidači stresa igraju ulogu.

Tokom pet godina praćenja pacijenata zabilježene su ozbiljne komplikacije, uključujući srčani zastoj, kongestivno zatajenje srca i moždani udar. Istraživači naglašavaju važnost pažljivog nadzora i pravovremene terapije kako bi se smanjio rizik od ovih komplikacija.

# SRCE
# GUBITAK
# ZDRAVLJE
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