  • avaz-logo
Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SE

RIJETKE DIJAGNOZE

MELAS sindrom: Rijetka bolest koja oponaša moždani udar

Genetski poremećaj koji pogađa mozak i mišiće često se pogrešno dijagnosticira

MELAS sindrom: Rijetka bolest koja oponaša moždani udar. My Dr

I. Š.

28.4.2026

MELAS sindrom je rijedak i progresivan genetski poremećaj koji prvenstveno pogađa nervni sistem i mišiće, a uzrokovan je mutacijama u mitohondrijama “elektranama” naših ćelija. Nasljeđuje se isključivo od majke, a simptomi se najčešće javljaju u djetinjstvu, iako se mogu pojaviti i kasnije.

Osnovni problem je nedostatak energije u ćelijama, zbog čega najviše stradaju mozak i mišići. To dovodi do nakupljanja mliječne kiseline u organizmu i pojave simptoma poput umora, slabosti, bolova u stomaku i povraćanja.

Najkarakterističniji znak bolesti su epizode slične moždanom udaru, koje uključuju slabost jedne strane tijela, smetnje govora, gubitak vida i napade. Za razliku od klasičnog udara, uzrok je poremećaj energije u mozgu, a ne začepljenje krvnih sudova.

Bolest zahvata više sistema česti su gubitak sluha, dijabetes, glavobolje, srčani i bubrežni problemi. Zbog raznolikih simptoma, dijagnoza je složena i postavlja se na osnovu genetskih testova, nalaza krvi i snimanja mozga.

Lijek ne postoji, pa je terapija usmjerena na ublažavanje simptoma i poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

# RIJETKE BOLESTI
# ZDRAVLJE
# MOZAK
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.