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STARENJE MOZGA

Kako sačuvati mozak: 10 faktora koji smanjuju rizik od demencije i moždanog udara

Stručnjaci upozoravaju da zdravlje mozga zavisi od svakodnevnih navika, okoline i životnog stila kroz cijeli život, a ne samo od genetike i starosti

Kako sačuvati mozak: 10 faktora koji smanjuju rizik od demencije i moždanog udara. Hindustantimes

I. Š.

6.5.2026

Zdravlje mozga ne zavisi samo od genetike i godina, već od načina života tokom cijelog života. Novo izvješće Američkog udruženja za srce pokazuje da se rizik od demencije i moždanog udara može značajno smanjiti pravilnim navikama i brigom o zdravlju.

Stručnjaci ističu 10 faktora koji mogu negativno utjecati na mozak: infekcije u djetinjstvu, stres, anksioznost i depresija, loš san, hronične bolesti, zagađenje, loša ishrana, poremećaj crijevne flore, teška životna iskustva i socioekonomski uslovi.

Zdravlje mozga povezano je i sa zdravljem srca i krvnih sudova. Visok pritisak, dijabetes, povišen holesterol, pušenje i gojaznost povećavaju rizik od oštećenja mozga.

Stručnjaci savjetuju mediteransku ishranu, redovnu fizičku aktivnost, kvalitetan san i kontrolu stresa. Važnu ulogu imaju i društveni kontakti, mentalno zdravlje i osjećaj svrhe.

Dobra vijest je da promjene u načinu života mogu pomoći u svakoj dobi i značajno smanjiti rizik od demencije i moždanog udara.

# DEMENCIJA
# ZDRAVLJE
# MOZAK
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