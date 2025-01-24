Pulmolog Edo Selimić za "Avaz": Od virusa se ne možete sačuvati, jer ne možete biti pod staklenim zvonom

U sredini u kojoj imate ovakvo socijalno stanje - niti se ljudi dobro oblače, niti se dobro hrane, niti griju, a vazduh koji udišu je katastrofičan, najobičniji virus koji se pojavi napravit će dvostruko veću štetu nego što bi pravio u neka sretnija vremena.

Ovo je za "Avaz" izjavio specijalist pulmologije Edo Selimić, komentirajući rast broja oboljelih od gripe.

Penzioner nekad morati izaći iz kuće

Ipak, dr. Selimić smatra da od svega ne treba praviti dramu, jer na zdravstveno stanje stanovnika BiH dovoljno utječe ono što im priređuju političari.

- Od virusa se ne možete sačuvati, jer ne možete biti pod staklenim zvonom. I penzioner nekad morati izaći iz kuće da bi nešto kupio, a i ako mu to neko donese, ne piše mu na čelu je li u fazi inkubacije kad također širi virus oko sebe. Na ovima koji se zovu političari obaveza je da ljudima stvore dostojan život, pa da lakše prođu i kroz neku virozu. Da ja sad pričam kako svaki dan treba jesti kilogram voća, 120 grama proteina, mesa ... kako da to radim kad je ovdje prosjek penzije najgori u regionu – kaže dr. Selimić.

Svaka viroza će biti manifestnija

Stanovnici Sarajeva, koji je posljednjih dana ponovo bio u vrhu liste najzagađenijih gradova svijeta, ali i ostalih gradova u kotlinama u BiH, u nepovoljnijoj su situaciji upravo zbog aerozagađenja. Selimić naglašava da su padinski dijelovi sve naseljeniji, a dimnjaka je sve više.

- Pričamo o plinu, ali sve što sagorijeva, sve što dolazi iz zemlje, nije preporučljivo za sarajevsku kotlinu. Sve dok imamo dimnjake, ložimo, palimo, grijemo se i kuhamo na nešto što stvara dim, nema sreće. Struja je jedini izlaz. A kad se borite sa aerozagađenjem, što je nevjerovatan udar na svaki udar, pa i najbanalnija infekcija dođe kao dodatni teret vašoj borbi, svaka viroza će biti manifestnija nego da udišete čist zrak – ističe dr. Edo Selimić.