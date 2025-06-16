Operacijom nosa moguće je riješiti estetsko i funkcionalno pitanje

Profesionalno se bavim sportom. Imam jake smetnje sa disanjem nakon sportske traume što mi ograničava sportsku aktivnost. Volio bih ipak uljepšati nos jer mi je ostao kriv. Da li mi možete jednim zahvatom rješiti oba problema?

- Prvi postulat hirurgije nosa nije estetika nego funkcija. I kada imamo estetski zahtjev pacijenta, uvijek provjerimo kakvo je disanje. Nos je piramida u kojoj nosna pregrada (septum) koja dijeli nosnu šupljinu na 2 nosnice mora biti ispravljena kako bi pacijent mogao disati, ali i da bi se dobio dobar estetski rezultat. Bez ispravljene nosne pregrade, nema ni ravnog i lijepog nosa. Jednim zahvatom obavljamo estetsku i funkcijsku operaciju nosa.

U našoj praksi, većina pacijenta ima, pored estetskog, i problem disanja. Ja bih rekao da preko 75 posto pacijenta koje operiramo, operiramo zbog oba problema - estetskog i funkcionalnog (teškog disanja). Mada su mlađi pacijenti fokusirani na estetiku, objasnimo im da je i rješavanje funkcije jako važno, zbog respiratornih tegoba koje prouzrokuje disanje na usta (česte upale grla, laringirisi, bronhitisi itd.).Oni to razumiju, prihvate i dobiju lijep nos dobro disanje. U vašem slučaju, ono će podići i funkcionalnu sposobnost i lakše bavljenje sportom - odgovorio je prof. dr. Reuf Karabeg.