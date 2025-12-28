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STRUČNI SAVJETI

Frizer holivudskih diva otkrio tajne savršene praznične frizure

Kosa koja izgleda zdravo i glamurozno ključna je za vaš praznični styling

Kim Kardašijan. Instagram

Dž. M.

28.12.2025

Praznično vrijeme savršen je trenutak za isprobavanje glamuroznih frizura, a stručnjaci za kosu poput Andereva Fitzsimonsa (Andrewa Fitzsimonsa) i Šarlot Menaš (Charlotte Mensah) otkrivaju nekoliko trikova kako postići besprijekoran izgled i zaštititi kosu tokom zabava. 

Kosa koja izgleda zdravo i glamurozno ključna je za vaš praznični styling, a uz pravilnu njegu i nekoliko pametnih savjeta, vaša frizura može postati pravi hit. Jedan od osnovnih savjeta koji stručnjaci uvijek naglašavaju je zaštita kose od oštećenja prilikom oblikovanja. Fitzsimons preporučuje korištenje spreja za zaštitu od topline kako bi se spriječilo isušivanje i lomljenje kose. 

Također, važno je redovno koristiti tretmane za njegu kose kako bi ostala zdrava i blistava. Uz to, savjetuje se i korištenje ukosnica u nijansi kose za postizanje elegantnog izgleda, a za dugotrajan efekt, ukosnice možete učvrstiti lakom za kosu.

Praznične frizure ne moraju biti komplikovane da bi bile efektne. Šarlot Menaš ističe da je jednostavan konjski rep visoko podignut do sredine tjemena elegantan i brz način za stiliziranje svih tipova kose.

Za dodatni sjaj, preporučuje satenske gumice i ukrasne detalje poput mašni ili kristalnih ukrasa. Uz suhi šampon koji dodaje volumen i teksturu, te lak za kosu za kontrolu kose, vaša frizura će biti savršena za cijelu noć. Također, eksperimentišite s ukrasima poput vrpci, mašni ili ukosnica kako biste svojim frizurama dodali prazničnu čaroliju.

# HOLIVUD
# KIM KARDAŠIJAN
# FRIZURE
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