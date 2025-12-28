Frizer holivudskih diva otkrio tajne savršene praznične frizure

Praznično vrijeme savršen je trenutak za isprobavanje glamuroznih frizura, a stručnjaci za kosu poput Andereva Fitzsimonsa (Andrewa Fitzsimonsa) i Šarlot Menaš (Charlotte Mensah) otkrivaju nekoliko trikova kako postići besprijekoran izgled i zaštititi kosu tokom zabava.

Kosa koja izgleda zdravo i glamurozno ključna je za vaš praznični styling, a uz pravilnu njegu i nekoliko pametnih savjeta, vaša frizura može postati pravi hit. Jedan od osnovnih savjeta koji stručnjaci uvijek naglašavaju je zaštita kose od oštećenja prilikom oblikovanja. Fitzsimons preporučuje korištenje spreja za zaštitu od topline kako bi se spriječilo isušivanje i lomljenje kose.

Također, važno je redovno koristiti tretmane za njegu kose kako bi ostala zdrava i blistava. Uz to, savjetuje se i korištenje ukosnica u nijansi kose za postizanje elegantnog izgleda, a za dugotrajan efekt, ukosnice možete učvrstiti lakom za kosu.