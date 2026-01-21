Stiže toalet revolucija: Japanci razvili WC šolju koja prati zdravlje korisnika

Japanski proizvođači sanitarne opreme, prepoznatljivi po tehnološkim inovacijama, predstavili su novu generaciju pametnih toaleta koji omogućavaju praćenje zdravstvenog stanja korisnika kroz analizu stolice.

Dva nova modela

Kompanija „Toto Ltd“ je u avgustu lansirala dva nova modela iz svoje premijum linije „Neorest“, koji su opremljeni senzorskim modulom integrisanim u samu WC šolju.

Ovaj sistem koristi uređaj sa LED diodama za skeniranje stolice, pri čemu se analiziraju njen oblik, zapremina i boja. Riječ je o prvom proizvodu ove vrste namijenjenom kućnoj upotrebi u Japanu.

Tehnološki sistem razvrstava oblik i čvrstoću stolice u sedam različitih kategorija, dok se zapremina i boja evidentiraju kroz tri nivoa.

Svi prikupljeni podaci korisnicima su dostupni putem mobilne aplikacije, koja omogućava praćenje promjena tokom vremena, ali i nudi savjete o ishrani, poput preporuka za povećanje unosa povrća.

Bolje zdravlje

- Cilj je da se svakodnevna navika korištenja toaleta pretvori u ulaznu tačku ka boljem zdravlju - rekao je predstavnik kompanije Toto.