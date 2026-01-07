Emotivni trenutak na sahrani Brižit Bardo: Stigao sin sa kojim nije pričala, a na vjencu napisao samo jedno

Sahrana Brižit Bardo, međunarodne filmske ikone koja je preminula u 91. godini, održana je danas, u srijedu 7. januara, u Sen Tropeu, u skladu s njenom željom – tiho, bez pompe i daleko od očiju javnosti.

Posljednji oproštaj upriličen je u krugu pažljivo odabranih zvanica, koje je pozvala Fondacija koju je slavna glumica sama osnovala. Vjerska ceremonija održana je nešto poslije 11 sati u crkvi Notr-Dam de l’Asompsion, nakon čega je Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti na pomorskom groblju u Sen Tropeu.

Oproštaj je protekao u dostojanstvenoj i emotivnoj atmosferi, uz prisustvo nekoliko stotina ljudi koje je pozvala Fondacija, među kojima je bila i Marin Le Pen.