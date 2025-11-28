Kija bijesna zbog komentara o poginuloj studentici Ani Radović: Sramite se, bolesnici

Srbijanska pjevačica i bivša rijaliti učesnica Kija Kockar oglasila se na svom Instagramu povodom tragične smrti studentice Ane Radović (20), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod Čačka. Automobil kojim je upravljao Aleksandar M. (37) sletio je s puta i upao u betonski kanal kod jezera Međuvršje, a djevojka je izgubila život. Kija je u emotivnoj objavi oštro osudila komentare koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon tragedije. - Od jučer gledam odvratne komentare na račun preminule Ane. Stotine i stotine odvratnih komentara na društvenim mrežama i ispod vijesti portala, a da ne govorim o tome koliko ih je lajkalo - počela je Kija, pa nastavila:

- Šta je ljudima najveći problem? Ženska osoba. Žena. Kao i uvijek. Odvratni komentari o njoj. Sramite se. Ponosna sam na one koji odgovaraju takvim bolesnicima i zauzimaju korektan stav u ovakvoj situaciji. To je znak da još uvijek ima ljudi koji čak i sa lažnih profila imaju ispravan stav, a da bolesnika koji pišu takve stvari ima previše vidimo iz dana u dan. To može biti bilo ko. To može biti neko od naših prijatelja, a da ni ne znamo. Možda prolazimo svakoga dana pored njih jer ih je sve više i više. Počivaj u miru, Ana - završila je Kija. Kristina Kija Kockar bila je bliska prijateljica sa Kaćom Živković, a onda je otkrila da li je ikada upoznala Aleksandra M. koji je poginuo u automobilu zajedno sa studentkinjom Anom Radović (20). Inače, kako se navodi, Aleksandar M. je bio pripadnik osiguranja Nebojše Stojkovića Stojketa, muža pjevačice.