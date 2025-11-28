Kija bijesna zbog komentara o poginuloj studentici Ani Radović: Sramite se, bolesnici

Srbijanska pjevačica i bivša rijaliti učesnica Kija Kockar oglasila se na svom Instagramu povodom tragične smrti studentice Ane Radović (20), koja je poginula u saobraćajnoj nesreći kod Čačka.
Automobil kojim je upravljao Aleksandar M. (37) sletio je s puta i upao u betonski kanal kod jezera Međuvršje, a djevojka je izgubila život. Kija je u emotivnoj objavi oštro osudila komentare koji su se pojavili na društvenim mrežama nakon tragedije.
- Od jučer gledam odvratne komentare na račun preminule Ane. Stotine i stotine odvratnih komentara na društvenim mrežama i ispod vijesti portala, a da ne govorim o tome koliko ih je lajkalo - počela je Kija, pa nastavila:
- Šta je ljudima najveći problem? Ženska osoba. Žena. Kao i uvijek. Odvratni komentari o njoj. Sramite se. Ponosna sam na one koji odgovaraju takvim bolesnicima i zauzimaju korektan stav u ovakvoj situaciji. To je znak da još uvijek ima ljudi koji čak i sa lažnih profila imaju ispravan stav, a da bolesnika koji pišu takve stvari ima previše vidimo iz dana u dan. To može biti bilo ko. To može biti neko od naših prijatelja, a da ni ne znamo. Možda prolazimo svakoga dana pored njih jer ih je sve više i više. Počivaj u miru, Ana - završila je Kija.
Kristina Kija Kockar bila je bliska prijateljica sa Kaćom Živković, a onda je otkrila da li je ikada upoznala Aleksandra M. koji je poginuo u automobilu zajedno sa studentkinjom Anom Radović (20). Inače, kako se navodi, Aleksandar M. je bio pripadnik osiguranja Nebojše Stojkovića Stojketa, muža pjevačice.
Kija Kockar istakla da se ježi od pomisli da je ikad prošla pored njega.
- Ne. Hvala Bogu. Ali Katarina pretpostavljam da jeste. Strašno kad pomislim u kakvom sam okruženju bila. Prelijepa, mlada djevojka da joj život tako bude oduzet. Žao mi je što sam ikad bila u toj kući tj. zgradi i ako sam ikad prošla pored tog što je radio u osiguranju. Ježim se od te pomisli. Još jednom, saučešće porodici Radović. I ja sam pogrešna adresa za ta pitanja. Ali adresa kojoj pitanja treba da budu proslijeđena - samo da spusti glavu i da se ne oglašava - rekla je Kija Kockar za Blic.