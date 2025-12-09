Džesi Džej hrabro progovorila o borbi s rakom: Nisam htjela sjediti i plakati

Džesi Džej (Jessie J) otkrila je kako je reagovala kada je saznala da boluje od raka dojke.

- Kada sam dobila dijagnozu, nisam bila uplašena. Osjećala sam se pomalo izvan kontrole - rekla je britanska pjevačica u intervjuu za "Good Morning America".

Ona voli da svima otvoreno govori o problemu sa kojim se suočila.

- Nisam htjela da sjedim kod kuće i plačem - dodala je Džesi.

Pjevačica je također saopćila da joj je dijagnoza dala novu perspektivu i da sada više uživa u trenutku.