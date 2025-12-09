Džesi Džej hrabro progovorila o borbi s rakom: Nisam htjela sjediti i plakati

Džesi Džej (Jessie J) otkrila je kako je reagovala kada je saznala da boluje od raka dojke.
- Kada sam dobila dijagnozu, nisam bila uplašena. Osjećala sam se pomalo izvan kontrole - rekla je britanska pjevačica u intervjuu za "Good Morning America".
Ona voli da svima otvoreno govori o problemu sa kojim se suočila.
- Nisam htjela da sjedim kod kuće i plačem - dodala je Džesi.
Pjevačica je također saopćila da joj je dijagnoza dala novu perspektivu i da sada više uživa u trenutku.
Podsjetimo, Džesi Džej je u martu saznala da ima rani stadijum raka dojke, svega nekoliko dana prije nego što je trebalo da se vrati muzici. Nakon što je osjetila kvržicu i bol u ruci, uradila je biopsiju, a u junu je prošla kroz mastektomiju desne dojke.
Sve je dijelila sa fanovima na društvenim mrežama.
Tokom cijelog procesa, mislila je na dvogodišnjeg sina Skaja (Sky).
Nedavno je objavila novi album "Don’t Tease Me with a Good Time", prvi u posljednjih osam godina.
Album uključuje pjesmu "H.A.P.P.Y." sa ulogom njenog sina, kao i emotivnu baladu "I’ll Never Know Why", posvećenu smrti njenog tjelohranitelja i prijatelja.