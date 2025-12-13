Lukas iznio teške optužbe na račun Dodika: Sve mi je namješteno, on je prodao svog sina

Srbijanski pjevač Aca Lukas oglasio se u najnovijem videu koji je objavljen na njegovom Instagramu, poručivši da sve što mu se desilo tokom proteklih par dana je namješteno.
- Stvarno mi je žao što moram da nastavim ovu trulu priču, ovo sve mi je ogavno, ali moram da se branim, ne savijam se nikome – poručio je to Lukas, nakon što mu je otkazan još jedan koncert u Republici Srpskoj, ovaj put u Nevesinju.
Prethodno su mu otkazani koncerti na Jahorini i u Banjoj Luci. Pjevač je Dodika, između ostalog, nazvao “izdajničkom dušom” i optužio ga da je “prodao” predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
- Imam nove informacije, da je sve ovo što se desilo ovih dana oko mene namješteno, da je sve ovo sa fotografijom kreirano iz jednog razloga – da se napadnem u datom trenutku, pogodnom, zato što svi dobro znaju da sam ja čovjek koji podržava Aleksandra Vučića. To svi znaju. Milorade, to znaju i kada odem u Sarajevo i u Zagreb i svugdje i niko me ne napada zbog toga. Svako ima svoje i niko nikoga ne dira. Samo se ti buniš, samo tebi smeta što podržavam Aleksandra Vučića, a zašto? To ti najbolje znaš - poručio je Lukas.
Lukas je, zatim, iznio niz uvreda i optužbi na račun Dodika.
- Ti si jedna prodana duša, izdajnička, a hoćeš meni da namjestiš da sam ja izdajnik i da sam ja ono što si ti. Meni namještaš da me zovu ovi tvoji mučeni ljudi, da me nazivaju Mustafom, mene, koji sam dokazani patriota. A kakav si ti patriota? Prodao si mene, kojem si se zahvaljivao poslije izbora 2022. do groba, govorio da sam te zadužio najviše na svijetu. Sad sam narkoman, ovakav, onakav, najgori, otkazuješ mi koncerte – izjavio je Lukas.
Lukas je ponovio da ga Dodik nije napao zbog fotografije, nego zbog Aleksandra Vučića.
- Nisi ti mene napao zbog fotografije, zato što se tvoji najbliži druže sa Naserom Orićem, ti to dobro znaš. I ti se čuješ s njim. Ti si mene napao zbog Aleksandra Vučića. Milorad Dodik je prodao mene, prodao je Aleksandra, a prodao je i svog sina. Šta kaže Nedeljko Elek o tvom sinu? Ti to nikad nisi čuo? Znaš ti dobro da je on pljuvao tvog sina gdje god da je stigao, očima ne može da ti vidi Igora. Ali ti, zemljače, i dalje držiš Nedeljka Eleka, zato što ti donosi lovu - tvrdi on.
Pozvao je ljude da ne vjeruju Dodiku, jer je, kako kaže, "spreman da proda i svoje najmilije, kako bi sačuvao sebe“.
Pjevač je otkrio i da je pet dana prije svih ovih dešavanja, bio u Banja Luci, gdje je Dodiku, kako tvrdi, podržao „lažnu pobjedu“ na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj.
- Ovu pobjedu koju si pokrao, što svi znamo - rekao je Lukas.
Lukas je najavio da će, u narednim danima, iznijeti neke nove informacije.
- Ne bojim te se - poručio je Lukas Dodiku.