Lukas iznio teške optužbe na račun Dodika: Sve mi je namješteno, on je prodao svog sina

Srbijanski pjevač Aca Lukas oglasio se u najnovijem videu koji je objavljen na njegovom Instagramu, poručivši da sve što mu se desilo tokom proteklih par dana je namješteno.

- Stvarno mi je žao što moram da nastavim ovu trulu priču, ovo sve mi je ogavno, ali moram da se branim, ne savijam se nikome – poručio je to Lukas, nakon što mu je otkazan još jedan koncert u Republici Srpskoj, ovaj put u Nevesinju.

Prethodno su mu otkazani koncerti na Jahorini i u Banjoj Luci. Pjevač je Dodika, između ostalog, nazvao “izdajničkom dušom” i optužio ga da je “prodao” predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Imam nove informacije, da je sve ovo što se desilo ovih dana oko mene namješteno, da je sve ovo sa fotografijom kreirano iz jednog razloga – da se napadnem u datom trenutku, pogodnom, zato što svi dobro znaju da sam ja čovjek koji podržava Aleksandra Vučića. To svi znaju. Milorade, to znaju i kada odem u Sarajevo i u Zagreb i svugdje i niko me ne napada zbog toga. Svako ima svoje i niko nikoga ne dira. Samo se ti buniš, samo tebi smeta što podržavam Aleksandra Vučića, a zašto? To ti najbolje znaš - poručio je Lukas.