Čedomir Jovanović otkrio zbog čega je bila policija kod njega

Prava drama odigrala se danas u jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gdje živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa prijateljem Aleksandrom Kosom.
Prema informacijama, veći broj pripadnika MUP-a, kao i lica koja se pretpostavljaju kao advokati i službena pratnja, ušao je u zgradu u popodnevnim satima.
Kako je Telegraf saznao, izvršitelji su danas, u četvrtak 15. januara, uz pratnju policije došli u zgradu u kojoj žive Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos kako bi ih izbacili iz stana u kojem, prema navodima, nelegalno borave.
Trenutno nije poznato čija je zapravo nekretnina u kojoj žive Čeda i Aca, ali je jasno da postoji problem.
Ekipa Telegrafa je večeras zatekla bivšeg političara dok se vraćao u stan i pokušala razgovor s njim u garaži zgrade.
U početku, Jovanović nije bio voljan za razgovor te se činilo da ne zna šta se dešava i zašto su novinari prisutni, ali je kasnije objasnio situaciju:
- Ko to kaže? Zašto se niste javili? Upravo sam razgovarao s jednim vašim kolegom koji je pustio tu vijest. Kada ste me zvali?
Zvali ste me, ali na pogrešan broj, možda je tu problem. Upravo sam razgovarao s vašom redakcijom, evo maloprije… okrenuo sam ih telefonom, imao sam propušten poziv.
Nije se dogodilo ništa, to je jedino što mogu reći. Gdje je bila policija? Policija je bila zbog drugih razloga, ne zbog mene, i ništa se nije desilo. Ne možete ovako da raspravljate, da mi ulazite u garažu. Neću bježati, niti ću u garaži voditi razgovor. Možete me pozvati. Sada imam obaveze, gore su mi dvije kćerke u stanu i moram nešto završiti. Sad je radno vrijeme – tek je negdje oko 12 sati, rekao je Čeda.