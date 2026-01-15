Čedomir Jovanović otkrio zbog čega je bila policija kod njega

Prava drama odigrala se danas u jednoj stambenoj zgradi na Novom Beogradu, gdje živi lider LDP-a Čedomir Jovanović sa prijateljem Aleksandrom Kosom. Prema informacijama, veći broj pripadnika MUP-a, kao i lica koja se pretpostavljaju kao advokati i službena pratnja, ušao je u zgradu u popodnevnim satima. Kako je Telegraf saznao, izvršitelji su danas, u četvrtak 15. januara, uz pratnju policije došli u zgradu u kojoj žive Čedomir Jovanović i Aleksandar Kos kako bi ih izbacili iz stana u kojem, prema navodima, nelegalno borave.

Trenutno nije poznato čija je zapravo nekretnina u kojoj žive Čeda i Aca, ali je jasno da postoji problem. Ekipa Telegrafa je večeras zatekla bivšeg političara dok se vraćao u stan i pokušala razgovor s njim u garaži zgrade. U početku, Jovanović nije bio voljan za razgovor te se činilo da ne zna šta se dešava i zašto su novinari prisutni, ali je kasnije objasnio situaciju: